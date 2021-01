O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), foi convidado pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), para participar da Abertura da Campanha de Imunização anti-Covid, que aconteceu na tarde desta terça-feira (19), no Posto de Saúde Mão Amiga. O parlamentar disse estar emocionado com o início da vacinação no Estado. O primeiro secretário da Mesa Diretora, Luiz Gonzaga (PSDB), também esteve no evento.

Nicolau Júnior, que desde o início da pandemia do coronavírus, tem voltado os esforços do Poder Legislativo acreano para contribuir no combate à doença no Estado, falou sobre a importância do início da vacinação, e como isso tem gerado expectativas e esperança nas pessoas, que almejam ter suas rotinas normalizadas.

“Me sinto muito feliz e honrado em participar desse momento histórico para os acreanos. 2020 foi um ano de muita luta, onde tivemos que enfrentar as mais diversas adversidades devido a essa doença. Agora, iniciamos 2021 com esse sopro de esperança, com o início da vacinação contra a Covid-19. Cruzeiro do Sul é minha cidade natal e eu estou realmente emocionado em participar desse ato. Deixo meus parabéns ao prefeito Zequinha Lima”, disse emocionado.

O presidente também destacou a participação importante do deputados estaduais durante todas as decisões referentes ao enfrentamento da pandemia no Estado, tanto no que diz respeito a melhorias na Saúde, como também para o comércio, que se viu obrigado a fechar as portas devido as orientações de distanciamento social, feitas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Ele também agradeceu ao governador Gladson Cameli (PP), pelos esforços em trazer a vacina para o Acre.

“Desde o início da pandemia, todos os parlamentares têm trabalhado unidos para amenizar o máximo possível os impactos causados por ela em nosso Estado. Foram inúmeras reuniões das Comissões, audiências públicas, sessões ordinárias e extraordinárias, elaboração de leis, tudo sempre com o intuito de fazer o melhor pelos acreanos. Graças a essa união, podemos celebrar novas conquistas e eu espero que esse seja apenas um marco de um novo tempo, onde a vida das pessoas poderá voltar ao normal”, pontuou.

O Coronavac foi desenvolvido no país pelo Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. O imunizante teve a aprovação para o uso emergencial feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com o Ministério da Saúde, inicialmente foram distribuídos proporcionalmente entre os estados brasileiros 4,6 milhões de doses da vacina.

Primeiras pessoas imunizadas em Cruzeiro do Sul:

1° Fernando Rosa Katukina, 55 anos, formado em Ciências Biológicas, é também o Cacique geral da terra indígena Campinas katukina Etnia: Noke koi.

2° Valdenor Moraes, 65 anos, é morador da instituição do Lar dos Vicentinos.

3° Dr. Rita de Cássia de Souza Lima, 42 anos, médica que atua na linha de frente no combate à Covid-19.

4° Renata Andrade Augusto, trabalha na linha de frente do combate ao coronavirus, no Posto de Saúde Mão Amiga.

5° Dr. Suiane da Costa Negreiros do Vale, 51 anos, médica infectologista, trabalhou na linha de frente da clínica COVID, no Hospital Regional do Juruá.

6° Glaucia Negreiros Almeida, 39 anos, atua na Unidade de Tratamento Intenso- UTI/COVID, sendo uma das profissionais da saúde que ajudou a montar a 1° UTI COVID no Vale do Juruá.

Planejamento de Vacinação no Estado

O Acre recebeu inicialmente 41.776 mil doses da CoronaVac, e, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), serão vacinados primeiramente aqueles que compõem a Fase I do Plano Nacional de Imunização. O governo do Estado pretende imunizar 20% da população até o dia 15 de fevereiro.

De acordo com dados também divulgados pela Sesacre, o Estado possui mais de R$ 254 milhões para aquisição do imunizante. Serão adquiridas 700 mil doses de CoronaVac para vacinar 350 mil pessoas de 20 a 59 anos. Da Fiocruz/Oxford serão 500 mil doses para a vacinação dos grupos prioritários. O Acre possui aproximadamente 894.470 habitantes.

Andressa Oliveira / Agência Aleac

