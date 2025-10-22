Flash
Presidente Marquinhos Tibúrcio e vereadores participam da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Brasiléia
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Marquinhos Tibúrcio, participou nesta terça-feira da 7ª Conferência Municipal de Saúde, realizada nas dependências do CEDUP (Centro de Educação de Jovens e Adultos de Brasiléia).
O evento reuniu autoridades, profissionais da saúde, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater propostas e estratégias voltadas ao aprimoramento das políticas públicas de saúde no município.
Além do presidente, também estiveram presentes os vereadores Djahilson Américo, Careca Gadelha, Lucélia Borges, Almir Andrade e Beto Dantas, reforçando a importância da atuação conjunta entre o Poder Legislativo e os órgãos de saúde na construção de um sistema mais eficiente e acessível para a população.
Durante o encontro, foram discutidos temas como atenção básica, gestão participativa, financiamento e valorização dos profissionais da área, além de propostas que serão encaminhadas para as etapas estadual e nacional da conferência.
A presença dos parlamentares demonstra o comprometimento da Câmara de Brasiléia com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e com as ações que visam o bem-estar e a qualidade de vida dos brasilienses.
Polícia Militar prende mulher apontada como líder de facção criminosa em Porto Walter
Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira (21) Antônia Michele Lima dos Santos, de 25 anos, durante uma operação realizada no bairro Maloca, em Porto Walter, interior do Acre. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão em aberto contra a suspeita, considerada uma das lideranças de uma facção criminosa atuante na região.
Segundo as investigações, Michele é apontada como responsável por aplicar “disciplinas” em mulheres na cidade e em comunidades vizinhas.
De acordo com informações repassadas, no último domingo (19), por volta das 23h30, Michele, o esposo Giovanni Ribeiro do Nascimento e Elissandro Lima da Silva, conhecido como “Nena”, teriam ido até um bar armados com facas em busca de uma mulher não identificada, a quem pretendiam agredir. A vítima conseguiu se trancar no banheiro do estabelecimento enquanto testemunhas acionavam a Polícia Militar. O trio fugiu antes da chegada da guarnição.
Com base nas informações, os policiais foram até a residência de Michele, na Rua Heliton Silva de Souza, para cumprir os mandados de prisão. No momento da abordagem, a suspeita demonstrou comportamento exaltado, sendo necessário o uso de algemas, conforme previsto na Súmula 11 do STF, para garantir a segurança dela e da equipe.
Durante a ação, estavam no imóvel o marido da suspeita e duas crianças pequenas, que foram entregues ao pai. Os militares perceberam movimentação suspeita dentro da casa e, com autorização de Giovanni, realizaram uma busca, encontrando três celulares (dois Samsung e um Motorola), uma balança de precisão, várias semi-joias sem nota fiscal, uma faca tipo punhal e R$ 124 em espécie.
Michele foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Porto Walter, junto com os materiais apreendidos, sem apresentar lesões e com todos os direitos assegurados.
A Polícia Civil segue investigando a participação de Michele, Giovanni e Nena nas ações criminosas, bem como a origem dos objetos encontrados na residência. A prisão é considerada um importante avanço no combate à criminalidade organizada no interior do Acre.
Polícia Militar frustra ataque criminoso no bairro Areal e prende quatro pessoas em Rio Branco
Confronto deixou um suspeito ferido com tiro no peito e resultou na apreensão de três armas de fogo
Uma ação rápida de policiais militares do 2° Batalhão impediu um ataque armado que seria executado por uma organização criminosa na noite desta segunda-feira (21), na Travessa Beija-Flor, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco. A operação terminou com um suspeito ferido, quatro pessoas detidas e três armas de fogo apreendidas.
Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou cinco homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, o grupo tentou fugir. Durante a ação, um dos suspeitos, identificado como Thiago Silva Alves, de 19 anos, apontou uma arma em direção aos militares, que revidaram os disparos, atingindo-o no peito.
Mesmo ferido, Thiago e dois comparsas tentaram escapar pulando o muro de uma residência. Contudo, devido à gravidade do ferimento, ele acabou ficando dentro do imóvel, onde foi contido pelos policiais.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançada — para o local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Thiago ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.
Na ação, a PM conseguiu apreender três adolescentes e prender um adulto, além de recolher três armas de fogoutilizadas pelo grupo. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica.
Após os procedimentos, os detidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA). O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura o envolvimento dos suspeitos com facções criminosas atuantes na região.
Prefeito Jerry Correia recebe comunidade do Cumaru para tratar de melhorias no ramal e fortalecimento da produção agrícola
Na manhã desta segunda-feira(20), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete representantes da comunidade do Cumaru para discutir melhorias no ramal de acesso e ações voltadas ao fortalecimento da produção agrícola local.
Também participaram da reunião o vereador Jurandir Araújo,a comunidade e o representante da Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI), reforçando a parceria entre município e governo do Estado em prol do desenvolvimento rural.
O prefeito destacou o compromisso da gestão com as comunidades rurais:
“Nosso objetivo é oferecer apoio real ao produtor. Vamos trabalhar com planejamento para garantir melhorias no ramal e fortalecer a produção agrícola do Cumaru”, afirmou Jerry Correia.
A Prefeitura de Assis Brasil segue fortalecendo o diálogo com a população e avançando em políticas que garantem mais desenvolvimento e dignidade para quem vive e produz no campo.
