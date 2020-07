Ao longo da segunda-feira, ele sentiu mal-estar, cansaço, dor muscular e febre. Foi a um hospital em Brasília, onde mediu saturação e fez o teste para detectar o coronavírus. O diagnóstico acabou sendo confirmado.

Leandro Magalhães Da CNN, em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou positivo para Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O resultado do exame foi anunciado nesta terça-feira (7).

“Acabou de dar positivo”, disse Bolsonaro no Palácio da Alvorada. “Vou seguir o protocolo de isolamento.”

O presidente relatou ter sentido os primeiros sintomas da Covid-19 ainda no domingo (5). Ao longo da segunda-feira, ele sentiu mal-estar, cansaço, dor muscular e febre. Foi a um hospital em Brasília, onde mediu saturação e fez o teste para detectar o coronavírus. O diagnóstico acabou sendo confirmado.

O presidente disse ter ficado sabendo do resultado no final da manhã de hoje. Ele afirmou ainda que já imaginava ter sido contaminado pelo coronavírus ainda no início da pandemia, em virtude de seu contato frequente com a população.

“Como presidente, estou na frente de combate”, disse. “A vida continua, e é necessário tomar cuidado com os mais idosos, mas não precisa entrar em pânico.”

Pouco depois do anúncio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, desejou melhoras ao presidente.“Espero que o presidente esteja bem e rapidamente retome suas atividades”, disse.

Bolsonaro é o segundo líder latino-americano infectado com o novo coronavírus. O presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, já teve a doença. Entre os líderes das grandes potências, o premiê britânico, Boris Johnson, já teve a Covid-19 e se recuperou, depois de ter sido internado por alguns dias em uma UTI.

Defesa contra críticas

O presidente também voltou a defender suas posições sobre a pandemia, como a flexibilização do isolamento e o uso da hidroxicloroquina, e disse que críticas ao país devem ser repassadas a governadores e prefeitos.

“A política para o coronavírus é privativa dos governadores e dos prefeitos. Se ela vai bem ou mal ela cabe a eles. Ao governo Bolsonaro coube repassar recursos”, disse. “E nós dispendemos R$ 1 trilhão. Nenhum país do mundo conseguiu evitar óbitos. O mundo foi unânime em dizer que a intenção do isolamento era que a contaminação acontecesse em um tempo mais largo.”

Melhora nos sintomas

Bolsonaro disse nesta manhã estar se sentindo melhor dos sintomas depois de ter sido tratado com hidroxicloroquina e azitromicina. Ele ficará isolado e trabalhando por videoconferência. “Serei vigiado pela primeira-dama.” Michelle Bolsonaro também fará o teste para a doença.

O presidente, que conversou com a imprensa para anunciar o resultado, se afastou dos repórteres no final da entrevista e tirou a máscara. “Para vocês virem minha cara, aí. Eu tô bem.”

Em março, o presidente fez três exames para a Covid-19 depois de voltar de uma viagem dos Estados Unidos, onde grande parte de sua comitiva se contaminou com a doença depois de uma reunião de cúpula na Flórida com o presidente Donald Trump.

Nota oficial

Pouco depois do anúncio, o Planalto confirmou em nota o diagnóstico do presidente. Leia a íntegra do comunicado:

O resultado do teste de covid-19 feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite dessa segunda-feira, 6, e disponibilizado na manhã de hoje, 7, apresentou diagnóstico positivo. O presidente mantém bom estado de saúde e está, nesse momento, no Palácio da Alvorada.

