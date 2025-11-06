Presidente e vereadores de Brasiléia participam do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre

Evento reuniu parlamentares de quatro municípios e debateu empreendedorismo, gestão pública e fortalecimento do Legislativo

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, juntamente com os vereadores Beto Dantas, Almir Andrade, Careca Gadelha e Lucélia Borges, participou do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre, que reuniu representantes dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.

Realizado com o tema “Parlamento Mais Empreendedor”, o encontro teve como propósito fortalecer a atuação do Legislativo municipal, fomentar a troca de experiências entre parlamentares e incentivar iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social da região.

Durante a programação, foram discutidas pautas ligadas ao aprimoramento das Câmaras Municipais, à eficiência na gestão pública e ao estímulo ao empreendedorismo local como ferramenta estratégica para impulsionar o crescimento regional.

O presidente Marquinhos Tibúrcio ressaltou a relevância da integração entre os parlamentos do Alto Acre.

“Momentos como este contribuem para o fortalecimento do trabalho legislativo e para o desenvolvimento conjunto dos municípios da nossa região”, afirmou.

A agenda reforça o compromisso dos parlamentares em buscar soluções conjuntas e ampliar o diálogo regional para construir políticas públicas mais efetivas e alinhadas às demandas da população.

