Presidente do Tribunal Eleitoral Departamento anuncia o fechamento da fronteira com o Brasil

A partir das zero horas do domingo, 7 de março, a fronteira com o país vizinho, o Brasil, especificamente com as cidades de Brasileia e Epitaciolândia, municípios do Estado do Acre, será fechada para o tráfego de pedestres e de veículos, que desejam entrar na Bolívia, utilizando as pontes; Internacional e Amizade.

A fronteira só será aberta às zero horas de segunda-feira, 8 de março, ninguém poderá entrar de acordo com a boa portaria do Governo de Pando.

Cabem à Polícia e às Forças Armadas fazer cumprir esta disposição, em cumprimento das eleições subnacionais que se realizam este domingo, como deu a conhecer José Antonio Oliveira, Presidente do TED Pando.

