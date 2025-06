Presidente do SINTEAC em Sena Madureira tem divergência em depoimento sobre recebimentos

Dirigente sindical afirma que transações por Pix começaram há 3 meses, mas comprovante indica pagamentos desde julho de 2024

Com YacoNews

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC) em Sena Madureira se vê em meio a uma contradição sobre o histórico de recebimentos em sua conta pessoal. Em declarações, o dirigente afirmou que começou a receber valores via Pix há três meses, porém documentos obtidos pela reportagem comprovam que as transações já ocorriam desde julho de 2024 – período anterior ao alegado.

No vídeo, Djalma admite a prática, mas tenta justificar:

“Nos últimos meses, a gente tinha pleiteado uma conta Pix para o SINTEAC em Sena Madureira. Então, para deixar de uma forma mais fácil o pagamento, a gente colocou esse Pix de forma temporária. Nos últimos três meses isso realmente aconteceu. Mas esse dinheiro é todo gasto com associação, é tudo prestado conta. Não tem nada obscuro, é tudo transparente.”

Contudo, um comprovante de pagamento obtido com exclusividade pelo YacoNewscontradiz a versão do presidente. O documento, emitido pela Caixa Econômica Federal, mostra que um pagamento no valor de R$ 60,00 foi feito no dia 1º de julho de 2024, diretamente para Djalma do Nascimento Ortiz, via Pix, com o uso da instituição NU Pagamentos S.A. (Nubank).

O detalhe é que esse comprovante mostra que a prática já ocorria desde pelo menos julho de 2024, ou seja, há quase um ano, contrariando a alegação de que os pagamentos na conta pessoal acontecem apenas “nos últimos três meses”.

A nova informação lança ainda mais dúvidas sobre a gestão financeira da atual diretoria do sindicato e reforça o coro de sócios e sindicalizados que cobram mais transparência e responsabilidade no uso dos recursos do clube e da entidade sindical. Alguns membros já anunciaram que pretendem formalizar denúncia junto ao Ministério Público.

O caso ganha relevância por envolver a prestação de contas de uma entidade representativa da categoria dos educadores. Especialistas em direito sindical destacam que a transparência nas movimentações financeiras é fundamental para manter a credibilidade das organizações de classe. A situação permanece sob acompanhamento, com possibilidade de novas apurações sobre a origem e destinação dos recursos recebidos.

Veja vídeo:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários