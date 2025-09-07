Presidente do SINPASA aponta falhas e pede políticas reais para agricultura familiar acrean

Wanglézio Braga



Durante a solenidade do Plano Safra realizada na semana passada em Rio Branco, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares (SINPASA), Josa Ferreira, fez um apelo forte às autoridades para que a agricultura familiar receba mais atenção prática. Segundo ele,ainda falta organização, tecnologia e apoio governamental para que os pequenos produtores possam abastecer o mercado local e a merenda escolar com qualidade.

Josa destacou que, mesmo com crédito disponível, a burocracia e as restrições ambientais tornam quase impossível para o agricultor familiar acessar financiamentos. “O produtor até consegue plantar, mas como vai escoar a produção se os ramais não suportam nem a primeira chuva?”, questionou. Ele ressaltou que, sem infraestrutura e mecanização, os trabalhadores ficam à mercê da própria sorte.

Outro ponto levantado foi a falta de uma política agrícola consistente para a agricultura familiar. Ferreira defendeu a necessidade de planejamento de produção e comercialização, aliado à organização das associações e cooperativas, como forma de fortalecer a categoria. Segundo ele, eventos como a EcoFlores e a Expoacre mostraram o potencial dos agricultores quando há espaço para escoar e valorizar a produção.

O presidente encerrou pedindo mais empenho das autoridades para transformar a agricultura familiar em um setor realmente representativo. “Temos uma vitrine enorme no Acre, mas precisamos de olhar mais carinhoso e de incentivo para que o agricultor rural tenha dignidade e felicidade em produzir para a cidade”, afirmou.

