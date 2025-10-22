Presidente do Peru declara estado de emergência em Lima

O presidente do Peru, José Jerí, declarou um estado de emergência de 30 dias na capital Lima para tentar conter a onda de criminalidade e violência na cidade. O anúncio foi feito nesta terça-feira (21) e teve início à meia-noite no horário local — 2h no horário de Brasília.

Na última semana, o governo já havia declarado que pretendia declarar a emergência. A decisão foi tomada após novos protestos da geração Z. Na quarta (15), o rapper Trvko morreu durante um dos atos. (Leia mais abaixo).

Entre as reivindicações do grupo estão ações contra o aumento da criminalidade. Além disso, os manifestantes pedem a saída do presidente interino, o fechamento do Congresso, a convocação de uma assembleia constituinte para redigir uma nova Constituição.

Jerí assumiu a presidência interinamente após o impeachment da ex-presidente Dina Boluarte.

As manifestações da última quarta, organizadas por meio das redes sociais, se concentraram na Praça San Martín, no centro da cidade. Em imagens, é possível ver jovens incendiando cercas e lançando coquetéis molotov, fogos de artifício e outros objetos contra as linhas policiais. (Veja acima).

O rapper Eduardo Ruiz Sanz, mais conhecido como Trvko, morreu nos atos em decorrência de um disparo feito por um policial. A morte de Ruiz gerou forte comoção e críticas a Jerí.

A polícia revidou com gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar a multidão, segundo a imprensa local. Jerí afirmou que ao menos 55 policiais e 20 civis ficaram feridos. Dez pessoas foram presas.

Em publicação nas redes sociais, o presidente desejou força à família do rapper que morreu e “que as investigações determinem com objetividade os fatos e responsabilidades”.

Antes da queda de Boluarte, uma forte onda de protestos feitos pela juventude já vinha tomando conta do país. As manifestações passaram a ser chamadas pela imprensa de “protestos da Geração Z”.

Força da juventude: assim como em outros lugares do mundo, as manifestações no Peru foram organizadas majoritariamente por jovens da geração Z. Esse é o nome popular dado às pessoas nascidas entre 1995 e 2009, com algo entre 16 e 30 anos.

Os atos começaram em setembro após uma reforma no sistema de aposentadoria do país movida pelo overno de Boluarte, que passaria a obrigar todos os peruanos acima de 18 anos a aderir a um provedor de pensão.

As manifestações também foram impulsionadas por uma insatisfação duradoura da população contra Boluarte e o Congresso, além de um descontentamento de longa data com escândalos de corrupção, insegurança econômica e o aumento da criminalidade no país.

Queda de Dina Boluarte

Na madrugada do último dia 10 de outubro, o Congresso do Peru aprovou o afastamento da presidente Dina Boluarte. Ela foi acusada de “incapacidade moral”.

O impeachment foi aprovado em votação unânime. Os 122 deputados que votaram a favor formaram o maior número de votos favoráveis em um processo de impeachment no país, mais até que o da votação que afastou o ex-presidente Alberto Fujimori, depois condenado por crimes contra os direitos humanos durante seu mandato.

O pedido de afastamento aprovado menciona graves acusações de corrupção contra Boluarte, incluindo o caso “Rolexgate”, que investiga uma coleção de relógios de luxo não declarados. O texto foi assinado por 34 congressistas de diferentes partidos.

Contexto: O escândalo dos relógios Rolex explodiu com uma reportagem do programa jornalístico “La Encerrona”, que revelou que Boluarte utilizou vários relógios não declarados da marca de luxo em eventos oficiais.

Em discurso após assumir a presidência, José Jerí disse que tem o objetivo de fazer um governo de reconciliação e declarou guerra contra o crime. “O principal inimigo está lá fora, nas ruas: as gangues criminosas”, afirmou.

Ele tem 38 anos e é membro do partido conservador Somos Peru. Jerí será o sétimo presidente do país desde 2016.

As novas eleições estão marcadas para abril de 2026. O mandato de Boluarte terminaria em 28 de julho de 2026. Jerí afirmou que defenderá a soberania do Peru e entregará o poder ao vencedor das eleições de abril.

