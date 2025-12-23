Presidente do Palmeiras detona STJD por adiar julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, no mesmo dia de punição a Allan

Horas antes, o tribunal tinha confirmado punição a Allan, do time paulista. O jogador está fora do clássico contra o Santos, no sábado, pelo Brasileirão.
– O Palmeiras sempre respeitou, e seguirá respeitando, as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo – afirmou Leila em nota enviada à imprensa.
– Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por dois meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada.
– Enquanto isso, o Allan, que era réu primário, pega duas partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo Tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da Data Fifa. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados.
– O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada, para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo – finalizou Leila Pereira.
O que aconteceu com Bruno Henrique?
Bruno Henrique foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. No julgamento em setembro, o STJD o condenou a 12 jogos de suspensão. Desde então, o atacante vem atuando sob efeito suspensivo.
Na ocasião, o Flamengo entrou com um recurso no STJD contra a punição aplicada a Bruno Henrique. Paralelamente, a Procuradoria do STJD entrou com um recurso para aumentar a pena do atacante. Logo, quatro cenários são possíveis: absolvição, redução da pena, manutenção da suspensão de 12 jogos e aumento da duração do gancho.
O que aconteceu com Allan?
Allan, citado por Leila, foi expulso de forma direta contra o Fluminense, em jogo do Brasileirão, em julho. Ele cumpriu a suspensão automática no jogo seguinte, mas, em outubro, o STJD julgou o caso e deu mais um jogo de suspensão.
Desde então, ele vinha atuando com um efeito suspensivo, e neste domingo o caso foi novamente julgado e a punição de mais um jogo foi mantida. Ele está fora do clássico contra o Santos.
Palmeiras na bronca com o STJD
Esta não é a primeira vez que o Palmeiras expõe seu incômodo com o STJD. No final de outubro, Anderson Barros contestou os critérios para que o lateral-esquerdo Piquerez, o zagueiro Gustavo Gómez e o auxiliar João Martins fossem denunciados por reclamações em campo.
Palmeiras e Flamengo brigam por dois títulos
Os clubes são os protagonistas do futebol brasileiro neste fim de 2025.
No Brasileirão, eles estão empatados com 68 pontos, mas o Palmeiras lidera pelo número de vitórias (21 a 20). Restam ainda seis jogos.
Os times ainda farão a final da Conmebol Libertadores, dia 29 de janeiro, em Lima, no Peru. Quem vencer será o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro títulos do principal torneio sul-americano.
