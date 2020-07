O atual presidente do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), no município de Brasileia, Antonio Pacífico, que assumiu a presidência em setembro de 2019, até agosto de 2021, está com um projeto de crescimento na política atual.

Pacífico já foi bancário, vice-prefeito (2005/2008), vereador (2001/2004), secretário municipal de agricultura e meio ambiente na gestão de 2005 à 2008, além de ter sido secretário de administração e de esporte no período de 1997 à 2000 e atualmente, é funcionário do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Conduzido à presidência da Executiva do Diretório no Município, Pacífico quer dar uma nova ‘cara’ ao Partido, destacando que agora tem uma diretoria completa que conduz a administração com segurança e determinação, formada pelo seu vice, tesoureiro, secretário geral e demais membros que compõe a Executiva Municipal, para tornar o MDB forte e vitorioso como tem sido ao longo de sua história em Brasiléia.

O Partido que tem história no Município desde a década de 1960, onde já teve deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e dezenas de vereadores(as), tendo uma das maiores histórias da política local, e quer neste pleito, uma chapa completa para concorrer às eleições que ocorrerão em novembro próximo.

O MDB do município de Brasiléia, vem passando por uma reformulação na forma da condução, procurando cumprir rigorosamente a Legislação partidária e eleitoral. Segundo Pacífico, “estaremos com um elenco competitivo desde vereadores até prefeito neste pleito”, finalizou.

