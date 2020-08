O parecer técnico do Tribunal de Contas do Acre – TCE/AC, publicado neste sábado (15), mexeu na política acreana após publicar lista de políticos que estariam impossibilitados ou impedidos de concorrer ao pleito deste ano após o parecer técnico.

O TCE colocou na lista, 10 prefeitos que não teriam tido suas contas aprovadas pelo órgão, sendo assim, tecnicamente não poderiam concorrer à cargos eletivos, mas irão passar pelo crivo do jurídico eleitoral e posteriormente, enviado às respectivas câmaras municipais para reprovação, ou não.

Nesse entendimento, o presidente do partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do município de Brasiléia, Antônio Pacífico, falou sobre a decisão e afirmou que nada muda no momento, que segue os trabalhos com o nome da pré-candidata, Ana Leila Galvão, que aparece na lista do TCE.

Pacífico também confirmou que após visita nesta semana no gabinete do governador Gladson Cameli, junto o senador da sigla Marcio Bittar, acompanhado do vereador Joelso Pontes e Leila Galvão, foi formado o apoio à pré-candidata, dando um ânimo a mais para a campanha após as convenções que acontece no próximo mês.

Diante do que foi exposto, Pacífico recebeu o jornal oaltoacre.com em sua casa para falar da decisão do TCE. Veja o vídeo.

Por sua vez, Leila Galvão publicou uma nota nas redes sociais falando sobre o assunto.

Boa noite amigos!

Desejo q todos estejam bem.

Sobre a matéria publicada agora pouco no meio de comunicação, demonstra o desespero por parte de nossos adversários políticos. A mesma situação aconteceu em 2018 e participei legitimamente do Processo eleitoral.

Isso só nos motiva a lutar e a trabalhar a cada dia em busca da nossa Vitória.

Nada nos abalará, pois temos um Deus Fiel que nos guia e nos fortalece e um time de lideranças que acreditamos ser o melhor.

Vamos em frente, firmes e fortes! É só o início dos enfrentamentos que teremos nessa caminhada.

Leila Galvão

