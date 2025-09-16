Geral
Presidente do IAPEN diz que críticas extrapolaram limites da atividade sindical
Uma troca de acusações entre o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), Marcos Frank Costa, e o ex-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Acre (Sindpol-AC), Éden Alves Azevedo, ganhou as ruas nesta terça-feira (16) durante uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O sindicalista alegou que os processos movidos por Frank contra ele visavam coagi-lo a frear as lutas da categoria, enquanto o gestor rebateu, classificando as denúncias como falsas e apontando a divulgação de informações sigilosas como o cerne do conflito.
A manifestação, que reuniu policiais penais e sindicalistas em defesa de pautas como melhores condições de trabalho e direitos da classe, nesta manhã (16), serviu de palco para Azevedo expor publicamente o que considera perseguição. Em entrevista ao ac24horas Play durante o ato, o ex-líder sindical detalhou os episódios que, segundo ele, ilustram uma tentativa de intimidação. “Exatamente, na época em que eu estava na frente do sindicato, devido às lutas, manifestos, ele trocou dois processos criminais e um civil. Mas graças a Deus, também a nossa banca jurídica, a gente foi inocentado em todos os casos que o presidente Marcos Frank entrou contra a minha pessoa”, afirmou Azevedo.
Ele contextualizou os processos como respostas a ações do sindicato contra decisões administrativas do Iapen. Um dos casos, segundo Azevedo, envolveu a retomada das visitas íntimas no Presídio Antônio Amaro, em Rio Branco. “Na época, teve a volta das visitas íntimas no presídio de Antônio Amaro e eu, como sindicato, fiz uma nota contra. E ele, em cima dessa nota, falou que eu estava agredindo a honra dele. Aí entrou com um processo criminal. No processo, os próprios policiais que fizeram, colocaram que eu era inocente. Ele queria uma indenização moral e o juiz também alegou que não existiam fatos para isso. Eu estava apenas cumprindo o meu dever de presidente do sindicato”, completou o sindicalista, enfatizando que sua atuação era guiada pela voz da categoria. “Eu acredito que os processos eram mais uma forma de coagir o sindicato para que a gente freasse as lutas sindicais, mas quem está na frente do sindicato, ele tem que ouvir a categoria e tem que defender os policiais penais”, destacou.
Já durante a tarde, Marcos Frank Costa ofereceu sua versão dos fatos, negando veementemente qualquer motivação política ou sindical por trás das ações judiciais. Segundo o presidente do Iapen, as medidas foram tomadas em resposta a acusações infundadas e violações de sigilo. “Foi um boletim de ocorrência registrado, onde ele me acusou de ter realizado acordos e concessões com as visitas, para que não houvesse manifestação e houvesse retomada das visitas conjugais. O outro procedimento também foi um boletim de ocorrência, onde nós entendemos que houve um documento sigiloso, que foi divulgado pela figura do Éden Azevedo. O documento tinha informações e dados pessoais que são preservados pelo sigilo”, explicou Frank.
O gestor foi enfático ao afirmar que as providências não visavam cercear a liberdade sindical. “Mas em nenhum momento, qualquer das ações que foram tomadas, foi contra a liberdade do sindicato, foi justamente por extrapolar os limites da atividade sindical. Em nenhum momento, só complementando, foi uma indisposição quanto à atividade sindical. Foram tomadas as providências que entendemos cabíveis contra os ataques pessoais praticados pelo seu Éden Azevedo”, concluiu.
Caçador é ferido no olho em disparo acidental na fronteira entre Acre e Bolívia
Homem de 29 anos foi atingido no rosto e transferido para Rio Branco após primeiros atendimentos em Plácido de Castro.
O caçador Alfedeni Lima dos Santos, de 29 anos, ficou ferido após um disparo acidental na manhã desta terça-feira (16), na zona rural da Bolívia, região de fronteira com o Acre, próxima ao município de Plácido de Castro.
Segundo informações de familiares, Alfedeni se preparava para caçar quando, ao manusear um rifle dentro de casa, a arma disparou acidentalmente, atingindo seu olho direito.
Assustados com o barulho do tiro, parentes socorreram o homem e o levaram ao Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.
Devido à gravidade do ferimento, foi necessária a transferência do paciente por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada em estado estável e deverá passar por exames complementares, além da avaliação de especialistas.
Joabe Lira tem deixado vereadores sem teto e alguns podem ser despejados de gabinetes
O vereador João Paulo (Podemos) denunciou nesta terça-feira (16) que foi “despejado” do gabinete alugado pela Câmara Municipal de Rio Branco. Segundo ele, a Mesa Diretora, presidida pelo vereador Joabe Lira (UB), nunca realizou o pagamento do aluguel do espaço utilizado por sua equipe.
De acordo com João Paulo, nos primeiros meses ele chegou a arcar com os custos do próprio bolso, mas a situação se tornou insustentável.
“Infelizmente ontem fui informado que tenho que deixar o local junto com minha equipe. Eu atendo pessoas, reúno equipes, eu quero meu gabinete. Estou insatisfeito e é vergonhoso o que está acontecendo”, afirmou o parlamentar, que integra a base do prefeito Tião Bocalom.
O vereador Fábio Araújo (MDB) também cobrou providências da Mesa Diretora. Ele afirmou que o aluguel referente ao mês de agosto de seu gabinete não foi pago e que, caso não haja retorno da presidência da Câmara, poderá deixar o imóvel. “Eu peço providências ou vou deixar o prédio também”, declarou.
Em resposta, o presidente da Câmara, Joabe Lira, disse que já conversou com a Procuradoria da Casa e que a situação depende do cumprimento de exigências legais. “Temos que cumprir o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, e sabemos que esse termo torna o processo burocrático”, explicou.
Deputado Tadeu Hassem anuncia recuperação do pai após princípio de infarto
Licurgo Hassem foi transferido de Brasiléia para Rio Branco e já se encontra em recuperação. Família agradeceu pelas orações recebidas.
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) anunciou nesta terça-feira (16) a recuperação de seu pai, Licurgo Hassem, que sofreu dois princípios de infarto no último dia 8.
Inicialmente, Licurgo foi atendido no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia. No entanto, diante da piora do quadro clínico, precisou ser transferido para a capital Rio Branco, onde recebeu cuidados médicos.
Por meio das redes sociais, o parlamentar destacou a importância do pai em sua vida pessoal e política. “O guerreiro tá de volta! Eu não carrego apenas o sangue dele. Para quem não sabe, meu nome também é Licurgo. Ele é nossa inspiração para tudo, nosso maior incentivador. Tivemos um susto com a saúde do papai, mas Deus cuidou de tudo”, escreveu.
Tadeu também agradeceu o apoio recebido durante o período de recuperação. “Muito obrigado a todos os amigos, familiares, que, por meio das suas orações, nos enviaram energias positivas. Tenho certeza que Deus ouviu cada um de vocês. Te amo muito, papai!”, completou.
A ex-prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, irmã do deputado, também se manifestou nas redes sociais, reforçando a gratidão da família. “A Deus toda honra e toda glória”, publicou.
