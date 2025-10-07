Presidente do Equador sofre tentativa de assassinato, diz governo

A comitiva do presidente do Equador, Daniel Noboa, foi atacada nesta terça-feira (7), segundo o governo. A ministra da Energia do país classificou o caso como uma tentativa de assassinato.
De acordo com Inés María Manzano, um grupo de 500 pessoas cercou a comitiva e atirou pedras. Além disso, foram encontradas “marcas de bala”.
Ela afirmou que Noboa não se feriu e passa bem, e cinco pessoas foram detidas. Segundo nota da Presidência, os presos serão processados por terrorismo e tentativa de homicídio.
A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025
“Seguindo ordens de radicalização, eles atacaram uma comitiva presidencial que transportava civis. Tentaram impedir à força a execução de um projeto que visava melhorar a vida de uma comunidade”, afirma a publicação da Presidência equatoriana no X.
Noboa estava a caminho de um evento para anunciar a construção de uma estação de tratamento de US$ 4,5 milhões (equivalente a cerca de R$ 24 milhões) na província de Cañar. De acordo com o governo, isso beneficiará 26 mil moradores.
Também estava prevista na agenda a entrega do sistema de esgoto de Sigsihuayco, que teve custo de US$ 891 mil (equivalente a cerca de R$ 4,7 milhões). Por fim, também faria a entrega do acordo de financiamento para a construção do sistema de esgoto de Quilloac, no valor de US$ 815 mil (equivalente a cerca de R$ 4,3 milhões).
O caso acontece em um período conturbado no Equador devido ao fim do subsídio ao combustível. Uma greve geral está marcada para o dia 16 de setembro e há protestos bloqueando estradas. Também foi decretado estado de exceção em várias províncias.
*com informações da Reuters
