Presidente do Conselho de Turismo afirma que ausência do Estado na ABAV Expo 2025 penaliza o segmento

Presidente do Conselho de Turismo e empresário do setor de agentes de viagens afirma que ausência do Estado na ABAV Expo 2025 penaliza o segmento

Agentes de viagens e empreendedores de Turismo do Acre foram penalizados pela ausência do Estado durante a ABAV Expo 2025 -maior evento de turismo da América Latina, realizado de 08 a 10 de outubro no Rio de janeiro- conforme enfatizou o presidente do Conselho Municipal de Turismo do Acre e empresário do setor agências de viagens, Rizomar Araújo, durante articulações junto à Nacional da Associação Brasileira de Agência de Viagens, objetivando mostrar para o Brasil que a região acreana é viável como destino turístico por seus infinitos atrativos.

A ABAV Expo reúne milhares de operadores, agentes de viagens e representantes de destinos nacionais e internacionais é espaço estratégico para geração de negócios, parcerias e promoção turística do Brasil. Portanto, estados de todas as regiões aproveitaram para divulgar suas potencialidades, firmar parcerias e estratégicas para ampliar mercados.

Nesse cenário empreendedor, o Acre ficou ausente justamente num momento em que o turismo sustentável, a cultura amazônica e as experiências autênticas estão em alta demanda no cenário global, inclusive levando em consideração que o Brasil é a sede da COP 30, conforme observou o presidente do Conselho Municipal de Turismo.

Rizomar Araújo lamentou a ausência do Estado, com um estande para expor os atrativos turísticos e as experiências que o turista pode vir a ter no Acre, pois garante visibilidade e coloca a região na prateleira de todas as agência de viagens, podendo ser mostrado as operações nacionais e internacionais.

“Se o Estado tivesse participado, com aquisição de um estande, uma ação simples que garantiria visibilidade para promover nossos atrativos turísticos, colocando o Acre na vitrine das principais agências e operadoras de turismo do Brasil e do mundo, apresentando as experiências únicas que o visitante pode viver no Acre já teria sido um passo enorme”, afirmou.

Araújo esclareceu a necessidade dessas ponderações sobre a ausência do Estado, em meio as articulações sobre a importância de investir no potencial turístico do Acre, como forma de dar voz e representar as empresas do ramo de agentes de viagens no estado, que resistem a falta de incentivo do poder público, trabalham com o pouco que têm, na raça, tentando criar oportunidades, independentes de iniciativas do governo. “Entretanto, é necessário destacar a ajuda do Sebrae/AC e Federação do Comércio com apoio para participação de feiras e eventos. No mais, nós, agentes de viagens, acreditamos no potencial turístico de nossa região, seguimos firmes, enfrentando desafios, gerando postos de trabalho e contribuindo com o desenvolvimento do Estado”, concluiu Rizomar Araújo durante encontro de trabalho no encerramento da Expo ABAV 2025.

