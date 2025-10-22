Presidente do Atlético-MG garante permanência de Hulk: “A Massa pode ficar tranquila”

Após surgirem especulações sobre o futuro de Hulk no Atlético-MG, o presidente Sérgio Coelho esclareceu e acalmou a torcida afirmando que o ídolo alvinegro fica. Ele também contou bastidores da conversa que teve com o atacante e lamentou a forma como algumas pessoas têm se referido ao jogador.
“Depois da nossa conversa, ele ficou muito tranquilo. Participaram também o Victor e Paulo Bracks (diretor e executivo de futebol). A gente tem o maior respeito pelo Hulk, muita gratidão. A história dele no Galo é simplesmente de um dos maiores ídolos que o Galo já teve nos seus quase 120 anos de existência. Então, a Massa atleticana pode ficar absolutamente tranquila que o Hulk continua.”
Hulk – Atlético-MG x Godoy Cruz – Sul-Americana – Arena MRV — Foto: Gilson Lobo/AGIF
Ao comentar a conversa com Hulk, Sérgio Coelho afirmou que falou com as pessoas que representam oficialmente o Atlético para saber se realmente houve qualquer situação sobre a saída do atacante. O presidente ainda revelou o que disse ao jogador sobre as especulações.
– Quem fala pelo Galo são os quatro R’s, eu, como presidente da associação, e, no futebol, o Paulo Brackse o Victor, e a nossa comunicação. Eu conversei com todos para saber se houve pelo menos uma brincadeira, uma roda de amigo, qualquer coisa nesse sentido sobre essa situação do Hulk. E ninguém falou nada, absolutamente nada.
– Eu me reuni com o Hulk durante muito tempo e falei, “Hulk, você é ídolo. Ídolo aparece a cada dez anos. E independentemente de ser ídolo ou não, o Galo cumpre com seus contratos. Você tem contrato até no final do ano que vem e vai cumprir.”
“Se você quiser sair, é uma opção sua e que nós vamos estudar uma proposta que vier para a sua saída. Mas nós querermos tirar, romper o contato de você no final do ano, é um absurdo” – completou, Sérgio Coelho.
Hulk e Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG — Foto: Pedro Souza / Atlético
O ídolo alvinegro não tem tido muitos minutos com Sampaoli e nem feito gols. Hulk não marca desde 14 de agosto, contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana. Para o presidente da associação do Atlético, pessoas que dão o atacante como aposentado, faltam respeito com camisa 7.
– Muitas pessoas já estão aposentando o Hulk. Isso é que é lamentável. O jogador, um atleta, como ele, de repente está mal nos jogos, já aposenta ou já fala que já não dá mais para o futebol. Isso é lamentável, isso é um absurdo e as pessoas deviam respeitar mais as outras pessoas.
O Atlético volta a campo neste sábado diante do Ceará, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pelo Brasileirão. Na 15ª colocação, a equipe alvinegra precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.
