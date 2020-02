Presidente diz que ALEAC continua parceira do Governo para ajudar o Acre

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior (PP), durante entrevista nesta semana quando teve início dos trabalhos do ano de 2020, conduziu a abertura da Casa, com a presença de deputados, alguns secretários estaduais e convidados, além do chefe da Casa Civil, que representou o governador que estava Brasília.

O parlamentar foi questionado sobre a principal pauta que é a violência e a saúde, duas pastas que vem dando dores de cabeça ao atual governo. Ao ser perguntado sobre a parceria da Aleac com a gestão de Gladson Cameli, destacou que sempre estarão alinhados no tocante ao desenvolvimento e ajudando no que for melhor para a população.

“O governo vem investindo muito na área de saúde e destacamos o empenho do governador. Aconteceu mutirão de cirurgias, aquisição de remédios e a pasta está sendo organizada, são coisas que não tem como mudar do dia para a noite e acredito no avanço”, disse.

No tocante à violência Nicolau Júnior disse que; “Em relação a segurança, não é somente uma questão do Acre, é de todo o Brasil. Nosso estado compõe várias fronteiras e o governo federal tem que abraçar essa causa e nós aqui, não temos condições sozinhos de bancar essa conta sozinho”, destacou.

Foi perguntado sobre o anel viário e a segunda ponte que liga os municípios na fronteira. Nicolau acredita que os projetos já estão sendo finalizados e que podem acontecer neste ano ainda, uma vez que os valores já estão acordados.

