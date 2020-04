O presidente da Federação do Comércio do Acre, Leandro Domingos, disse neste domingo (19) que a prorrogação do decreto que proíbe várias atividades comerciais no Acre impondo novas restrições é “um soco no fígado dos empresários acreanos”.

A suspensão de parte do comércio e as novas medidas restritivas, como o uso obrigatório de máscaras em estabelecimentos e a manutenção de até dois metros de distância entre as pessoas, foi reeditada e publicada na última sexta-feira com previsão de validade até 4 de maio.

“Prorrogar o fechamento do comércio, com maiores restrições, é um soc

