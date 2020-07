O presidente da Federação do Comércio do Acre (Fecomércio), Leandro Domingos, disse que a política adotada pelo governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia tem salvado as empresas. De acordo com ele, a suspensão dos contratos com os empregados tem permitido um fôlego ao empresariado.

“As dívidas das empresas estão se acumulando. Os micro e pequenos empresários estão deixando de pagar seus fornecedores. A nossa sobrevivência está sendo possível por conta de política do governo federal, que permitiu que o contrato de trabalho pudesse ser suspenso e que pudesse haver uma redução da jornada de trabalho dos nossos trabalhadores com redução proporcional nos salários, isso está dando um fôlego para as empresas, para que elas continuem mantendo, tentando segurar o seu quadro de pessoal”, disse Domingos.

