Presidente da CPMI do INSS diz que Toffoli liberará dados de Vorcaro

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou nesta terça-feira (3/2) que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve destravar o compartilhamento de dados da quebra dos sigilos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Relator de processos no STF que apuram uma fraude financeira no Banco Master, Toffoli havia determinado que as informações relacionadas a Vorcaro fossem encaminhadas, sob sigilo, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A CPMI do INSS aprovou a quebra dos sigilos telemático e de movimentações financeiras do banqueiro em dezembro passado.

Em coletiva de imprensa após encontro com o ministro, Viana afirmou que Toffoli deve liberar os documentos depois de a Polícia Federal compilar os dados.

“Com relação à quebra de sigilo do senhor Daniel Vorcaro, o ministro se comprometeu a fazer a liberação dos documentos assim que a Polícia Federal fizer toda a compilação, tiver tomado como depoimento, em parte do depoimento, tudo que está ali já de conhecimento na quebra de sigilo, que passou pela CPMI”, disse o senador.

“Assim que a Polícia Federal terminar esse trabalho, toda a documentação será devolvida à CPMI”, acrescentou.

Carlos Viana afirmou, ainda, que a expectativa é de que as quebras de sigilo sejam liberadas para a CPMI em até três semanas. A comissão pretende avançar, nas próximas semanas, em investigações sobre fraudes em empréstimos consignados. De acordo com o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), o Banco Master será um dos alvos.

O presidente da CPMI do INSS também declarou que, no encontro desta terça, o ministro Dias Toffoli se “colocou à disposição” para conversar com os membros do colegiado, a exemplo do que, segundo ele, ocorre com o ministro do STF André Mendonça, relator de inquéritos que apuram fraudes na Previdência.

“Entendo que o momento foi muito bem explicado pelo ministro. A investigação ainda está em curso em vários pontos das informações que ainda estão lá no celular de Daniel Vorcaro”, disse.

Depoimento de Vorcaro

Viana afirmou que o colegiado deve ouvir Daniel Vorcaro no próximo dia 19 de fevereiro. O depoimento do dono do Banco Master estava marcado para esta quinta (5/2), mas foi adiado a pedido da própria defesa de Vorcaro.

Segundo o presidente da CPMI, a nova data foi marcada com o compromisso dos advogados de Vorcaro de que ele não apresentaria habeas corpus ao STF, a fim de se livrar ou de flexibilizar a oitiva. “Marquei para a primeira quinta pós-Carnaval. Conversei com o ministro, e ele concordou”, expôs o senador.