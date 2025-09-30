Cotidiano
Presidente da Confederação Brasileira de Wrestling visita o Acre em novembro
Flávio Cabral Neves cumprirá agenda entre os dias 6 e 8, com anúncios de investimentos e lançamento de programa esportivo em escolas
O presidente da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), Flávio Cabral Neves, estará no Acre entre os dias 6 e 8 de novembro, a convite do presidente da Federação Acreana de Wrestling (FAW), João Renato Jácome. A visita tem como objetivo conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela entidade local e anunciar investimentos em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
Durante a agenda, Neves deve visitar espaços de treinamento da modalidade na região do Alto Acre e prestigiar o lançamento do programa Wrestling nas Escolas, que a FAW implementará em instituições públicas e privadas do estado.
O dirigente nacional também pretende estreitar relações com o Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), comandada pelo secretário Ney Amorim.
STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta terça-feira (30) maioria de votos para referendar a liminar do ministro Luiz Fux que manteve o mesmo número de deputados das eleições de 2022 nas eleições de 2026.
Ontem (29), Fux atendeu ao pedido do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), para que as alterações no número de deputados federais – de 513 para 531 – ou qualquer normatização que pudesse advir do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sejam aplicáveis somente a partir das eleições de 2030.
Após a decisão, Fux enviou ao plenário virtual da Corte sua decisão para ser referendada pelos demais ministros.
Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Dias Toffoli votaram para manter a decisão de Fux.
A votação virtual do caso será encerrada nesta quarta-feira (1°).
Vasco derrota a Assermurb e avança no Campeonato Estadual
O Vasco derrotou a Assermurb por 2 a 1 nesta segunda, 29, no Florestinha, e garantiu uma vaga na fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-17. A equipe da Fazendinha chegou aos 13 pontos e ocupa a 6ª colocação. A Assermurb segue em 8º somando 8 pontos.
Adesg x Andirá
Adesg e Andirá se enfrentam nesta terça, 30, a partir das 15 horas, no Florestinha. As duas equipes precisam vencer para continuar sonhando com a classificação.
Diretoria do Galvez acerta a contratação da atacante Aissa
A diretoria do Galvez anunciou nesta segunda, 29, a contratação da atacante Aissa, ex-Operário do Mato Grosso. A atleta chega nas Imperatrizes para ser a camisa 9 titular na disputa do Campeonato Estadual.
“Tínhamos um acertou com a Aissa, mas não podíamos divulgar porque ela estava jogando em outra equipe. O compromisso acabou e Aissa agora é atleta do Galvez”, declarou o presidente do Imperador, Igor Oliveira.
Duas ou três atletas
Segundo Igor Oliveira, mais duas ou três atletas serão contratadas para o início do Estadual.
“Estamos fechando o grupo. Queremos um elenco qualificado para lutar pelo bicampeonato”, afirmou Igor Oliveira.
Mais tempo
O técnico Maurício Carneiro ganhou mais duas semanas de preparação visando à estreia no Estadual. A competição estava programada para começar no dia 5 de outubro e, agora, vai ser iniciada no dia 18. O Galvez estreia no torneio contra o Andirá, na Arena da Floresta.
