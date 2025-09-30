Presidente da Confederação Brasileira de Wrestling visita o Acre em novembro

Flávio Cabral Neves cumprirá agenda entre os dias 6 e 8, com anúncios de investimentos e lançamento de programa esportivo em escolas

O presidente da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), Flávio Cabral Neves, estará no Acre entre os dias 6 e 8 de novembro, a convite do presidente da Federação Acreana de Wrestling (FAW), João Renato Jácome. A visita tem como objetivo conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela entidade local e anunciar investimentos em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Durante a agenda, Neves deve visitar espaços de treinamento da modalidade na região do Alto Acre e prestigiar o lançamento do programa Wrestling nas Escolas, que a FAW implementará em instituições públicas e privadas do estado.

O dirigente nacional também pretende estreitar relações com o Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), comandada pelo secretário Ney Amorim.

