Cotidiano

Presidente da Confederação Brasileira de Wrestling visita o Acre em novembro

Publicado

34 minutos atrás

em

Detalhe: Flávio Cabral é conselheiro de Administração do COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL- COB. O trabalho no Acre está vem se destacando e chamando a atenção no meio do esporte nacional.

Flávio Cabral Neves cumprirá agenda entre os dias 6 e 8, com anúncios de investimentos e lançamento de programa esportivo em escolas

O presidente da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), Flávio Cabral Neves, estará no Acre entre os dias 6 e 8 de novembro, a convite do presidente da Federação Acreana de Wrestling (FAW), João Renato Jácome. A visita tem como objetivo conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela entidade local e anunciar investimentos em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Durante a agenda, Neves deve visitar espaços de treinamento da modalidade na região do Alto Acre e prestigiar o lançamento do programa Wrestling nas Escolas, que a FAW implementará em instituições públicas e privadas do estado.

O dirigente nacional também pretende estreitar relações com o Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), comandada pelo secretário Ney Amorim.

Cotidiano

STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026

Publicado

51 segundos atrás

em

30 de setembro de 2025

Por

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta terça-feira (30) maioria de votos para referendar a liminar do ministro Luiz Fux que manteve o mesmo número de deputados das eleições de 2022 nas eleições de 2026.

Ontem (29), Fux atendeu ao pedido do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), para que as alterações no número de deputados federais – de 513 para 531 – ou qualquer normatização que pudesse advir do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sejam aplicáveis somente a partir das eleições de 2030.

Após a decisão, Fux enviou ao plenário virtual da Corte sua decisão para ser referendada pelos demais ministros.

Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Dias Toffoli votaram para manter a decisão de Fux.

A votação virtual do caso será encerrada nesta quarta-feira (1°).

Cotidiano

Vasco derrota a Assermurb e avança no Campeonato Estadual

Publicado

6 horas atrás

em

30 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Vasco soube a aproveitar melhor as oportunidades no duelo

O Vasco derrotou a Assermurb por 2 a 1 nesta segunda, 29, no Florestinha, e garantiu uma vaga na fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-17. A equipe da Fazendinha chegou aos 13 pontos e ocupa a 6ª colocação. A Assermurb segue em 8º somando 8 pontos.

Adesg x Andirá

Adesg e Andirá se enfrentam nesta terça, 30, a partir das 15 horas, no Florestinha. As duas equipes precisam vencer para continuar sonhando com a classificação.

Cotidiano

Diretoria do Galvez acerta a contratação da atacante Aissa

Publicado

6 horas atrás

em

30 de setembro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: Aissa fez um grande Brasileiro A3 atuando pelo Operário, do Mato Grosso

A diretoria do Galvez anunciou nesta segunda, 29, a contratação da atacante Aissa, ex-Operário do Mato Grosso. A atleta chega nas Imperatrizes para ser a camisa 9 titular na disputa do Campeonato Estadual.

“Tínhamos um acertou com a Aissa, mas não podíamos divulgar porque ela estava jogando em outra equipe. O compromisso acabou e Aissa agora é atleta do Galvez”, declarou o presidente do Imperador, Igor Oliveira.

Duas ou três atletas

Segundo Igor Oliveira, mais duas ou três atletas serão contratadas para o início do Estadual.

“Estamos fechando o grupo. Queremos um elenco qualificado para lutar pelo bicampeonato”, afirmou Igor Oliveira.

Mais tempo

O técnico Maurício Carneiro ganhou mais duas semanas de preparação visando à estreia no Estadual. A competição estava programada para começar no dia 5 de outubro e, agora, vai ser iniciada no dia 18. O Galvez estreia no torneio contra o Andirá, na Arena da Floresta.

