Presidente da Câmara prestigia programação natalina em Rio Branco

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, acompanhou as celebrações natalinas realizadas em espaços públicos da capital, no final de semana, onde reuniu grande público, marcando o período de fim de ano com momentos de fé, inovação e confraternização.

Durante a apresentação do espetáculo de drones, promovido pela Prefeitura de Rio Branco, Joabe destacou a iniciativa e parabenizou a gestão municipal. “Foi um espetáculo que emocionou e surpreendeu. Quero parabenizar a Prefeitura de Rio Branco e o prefeito Tião Bocalom pela iniciativa inovadora, que proporcionou um momento especial para as famílias e mostrou que é possível unir tecnologia, cultura e lazer em benefício da população”, afirmou.

O presidente da Câmara também ressaltou a expressiva participação popular no evento. “O que mais chamou atenção foi a presença maciça da população. Famílias inteiras, crianças, jovens e idosos estiveram juntos, ocupando os espaços públicos e celebrando o Natal em um clima de alegria e união”, pontuou Joabe.

Na Cantata de Natal, apresentada pelo coral da Igreja Batista do Bosque, na Praça da Revolução, o parlamentar destacou o caráter simbólico e espiritual do momento. “A cantata trouxe uma mensagem profunda de fé, esperança e reflexão. Foi um momento de emoção, que resgatou o verdadeiro significado do Natal e tocou o coração de quem estava presente”, declarou.

Por fim, o presidente da Câmara deixou uma mensagem especial à população da capital. “Desejo a todos os moradores de Rio Branco um Natal de paz, saúde e união, e que o novo ano seja de esperança renovada, prosperidade e dias melhores para todas as famílias. Que possamos seguir juntos, trabalhando por uma cidade cada vez melhor”, concluiu.

