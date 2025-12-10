Presidente da Câmara prestigia posse de juíza de paz e suplentes no Fórum de Brasileia

O presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Marquinhos Tibúrcio, participou nesta quarta-feira da solenidade de posse da juíza de paz e de seus suplentes, realizada no Fórum da Comarca de Brasileia, Dr. Evaldo Abreu de Oliveira. Ele esteve acompanhado do vereador Almir Andrade.

A cerimônia marcou um momento significativo para o fortalecimento da justiça local, reforçando a importância das juízas de paz no atendimento direto à população e no acesso facilitado aos serviços do Poder Judiciário.

A presença dos representantes do Legislativo Municipal evidencia o compromisso da Câmara com a valorização das autoridades que exercem funções essenciais para o bom funcionamento social.

Em nota, a Câmara Municipal de Brasileia reiterou seu apoio às iniciativas que promovam o desenvolvimento, a segurança jurídica e o bem-estar da comunidade.

