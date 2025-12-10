Conecte-se conosco

Acre

Presidente da Câmara prestigia posse de juíza de paz e suplentes no Fórum de Brasileia

Publicado

2 horas atrás

em

O presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Marquinhos Tibúrcio, participou nesta quarta-feira da solenidade de posse da juíza de paz e de seus suplentes, realizada no Fórum da Comarca de Brasileia, Dr. Evaldo Abreu de Oliveira. Ele esteve acompanhado do vereador Almir Andrade.

A cerimônia marcou um momento significativo para o fortalecimento da justiça local, reforçando a importância das juízas de paz no atendimento direto à população e no acesso facilitado aos serviços do Poder Judiciário.

A presença dos representantes do Legislativo Municipal evidencia o compromisso da Câmara com a valorização das autoridades que exercem funções essenciais para o bom funcionamento social.

Em nota, a Câmara Municipal de Brasileia reiterou seu apoio às iniciativas que promovam o desenvolvimento, a segurança jurídica e o bem-estar da comunidade.

Acre

Homem que atropelou por desentendimento em grupo de WhatsApp é liberado para cumprir prisão domiciliar em Xapuri

Publicado

48 minutos atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

O homem de 28 anos, identificado pelas iniciais J.O.S., ficou à disposição da Justiça após se apresentar espontaneamente à Delegacia de Xapuri e confessar ter atropelado um conhecido na tarde de terça-feira (9), nas proximidades do Corpo de Bombeiros da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um desentendimento considerado fútil, decorrente de comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. Em depoimento, o suspeito afirmou que decidiu procurar a vítima para tirar satisfações.

De acordo com o relato de J.O.S., ele foi ao local de trabalho do rapaz, uma academia de ginástica, e o encontrou trafegando de bicicleta nas imediações. Tomado pela raiva, jogou o carro contra o ciclista, que foi violentamente atropelado. A vítima (não identificada) sofreu ferimentos graves e precisou ser transferida com urgência para Rio Branco, onde segue internada em recuperação.

Na manhã desta quarta-feira (10), o acusado passou por audiência de custódia. Após ser ouvido, a Justiça determinou que ele cumprirá prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Entre as restrições impostas, está a proibição de sair de casa, salvo autorização judicial. Caso descumpra as medidas, poderá ser encaminhado a um presídio.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

Acre

Autoridades da ABT apreende 3,5 mil pés de madeira extraída ilegalmente em Pando e suspeita de contrabando para Epitaciolândia

Publicado

1 hora atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

Madeira de cedro e carvalho foi encontrada no município de Bella Flor, em Pando; autoridade florestal alerta para conflitos em áreas públicas durante a coleta de castanha

De acordo com o relatório preliminar, a madeira teria sido extraída de forma irregular e supostamente estava destinada a sair do país com destino Epitaciolândia, no acre. Foto: captadas

A Autoridade de Fiscalização e Controle Social das Florestas e da Terra (ABT) do departamento de Cobija/Pando, na Bolívia, anunciou a apreensão de 3.500 pés de madeira das espécies cedro e carvalho no município de Bella Flor, na comunidade San Pedro. Segundo relatório preliminar, a madeira foi extraída de forma irregular e teria como destino fronteira do acre via contrabando.

O diretor da ABT em Pando, Androcles Puerta, destacou que no departamento existem cerca de 3 milhões de hectares de terras fiscais indisponíveis – áreas que, durante a época da safra da castanha, se tornam palco de conflitos entre grupos que buscam explorar o recurso departamental.

— A exploração ilegal se agrava durante a zafra da castanha, quando as áreas públicas se tornam alvo de disputa — reforçou Puerta, defendendo a urgência de regulamentação específica para garantir o uso sustentável dos recursos e evitar a degradação florestal.

O diretor da ABT também ressaltou a necessidade de o governo nacional aprovar regulamentações específicas para o uso sustentável da amêndoa, a fim de prevenir conflitos, assegurar o uso responsável dos recursos florestais e proteger os direitos dos coletores tradicionais, e maior coordenação transfronteiriça para coibir o contrabando de madeira e outros produtos florestais, especialmente na região de fronteira com o estado do Acre, no Brasil.

— Atualmente não há nenhuma instituição autorizada a conceder permissões para a coleta de castanha nessas terras, o que torna qualquer atividade nelas ilegal — finalizou Puerta.

Diretor da ABT na Bolívia alerta para extração ilegal de madeira durante safra da castanha. Foto: captada 

A apreensão reforça a preocupação das autoridades bolivianas com a exploração ilegal de madeira e a fragilidade da governança em áreas públicas, especialmente em regiões de fronteira com o Acre/Brasil, onde o controle é mais complexo.

O diretor da Autoridade de Florestas e Terras (ABT) em Pando, Androcles Puerta, informou que durante a época da zafra da castanha, estas áreas tornam-se o foco de conflitos entre setores da população que procuram aproveitar este recurso natural.

Acre

Acre ocupa 23ª posição no país em frequência de alunos no ensino fundamental, aponta ranking de competitividade

Publicado

2 horas atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

Taxa de 93,3% indica que maioria das crianças de 6 a 14 anos está na escola; indicador avalia acesso, mas não qualidade do ensino

A posição do Acre, embora indique que grande parte das crianças na idade obrigatória está na escola. Foto: captada 

O Acre aparece na 23ª colocação entre os estados brasileiros no indicador de Taxa de Frequência Líquida do Ensino Fundamental, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados 2024, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O estado registrou 93,3% de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos frequentando regularmente a etapa escolar obrigatória.

A taxa mede a proporção de estudantes na série adequada para a idade e é um dos principais indicadores de acesso e cobertura educacional do ranking. Quanto maior o percentual, maior a capacidade do sistema de ensino de incluir a população em idade escolar.

Embora o número indique que a grande maioria das crianças acreanas está na escola, a posição do estado no ranking – 23º lugar – revela que ainda está abaixo da média nacional quando comparado às demais unidades da federação.

O Ranking de Competitividade dos Estados avalia diversas áreas da gestão pública, como Educação, Segurança, Infraestrutura e Sustentabilidade. No pilar Educação, são analisados indicadores de acesso, permanência, aprendizado e qualidade do ensino. Vale ressaltar que a taxa de frequência não mede desempenho ou qualidade, mas sim a efetividade na garantia da matrícula e presença dos estudantes.

Interpretação do indicador
  • Frequência Líquida: Proporção de estudantes na escola e série adequada para idade
  • Foco: Acesso e cobertura educacional, não qualidade do ensino
  • Meta: Quanto maior a taxa, maior o alcance do sistema
Contexto metodológico
  • Ranking de Competitividade: Avalia gestão pública em pilares como Educação, Segurança e Infraestrutura
  • Pilar Educação: Inclui acesso, continuidade, qualidade, desempenho e permanência
  • Posição nacional: Acre abaixo da média das unidades federativas

O resultado indica que o Acre avançou na universalização do acesso ao ensino fundamental, mas ainda precisa melhorar sua posição relativa no cenário nacional. O próximo desafio é garantir não apenas a frequência, mas também a qualidade do aprendizado e a redução das desigualdades educacionais no estado.

Segundo o levantamento, o estado atingiu 93,3% de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos frequentando regularmente o Ensino Fundamental. Foto: captada 

