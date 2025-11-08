Acre
Presidente da Câmara entrega títulos honoríficos e destaca o valor de quem transforma Rio Branco com trabalho e dedicação
A Câmara Municipal de Rio Branco realizou, nesta sexta-feira (7), a tradicional solenidade de entrega dos Títulos Honoríficos 2025, em reconhecimento a cidadãos que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento social, econômico e cultural da capital acreana.
O presidente da Casa, vereador Joaquim Lira, conduziu a cerimônia e destacou a importância da noite de homenagens, marcada por emoção e reconhecimento público. O parlamentar foi responsável por entregar três honrarias a personalidades que simbolizam o talento, a fé e o compromisso com o Acre:
- Título de Empreendedora do Município — à Sra. Rosalina Nobre, proprietária das lojas Mil Presente, exemplo de coragem, determinação e espírito empreendedor.
- Título de Mulher Destaque — à Sra. Priscila Paiva, primeira mulher piloto aérea do Estado do Acre, símbolo de superação e inspiração para outras mulheres.
- Igreja Batista do Bosque, reconhecido por sua dedicação à valorização da cultura local.
Durante o discurso, o presidente ressaltou que a cerimônia representa o reconhecimento público àqueles que fazem de Rio Branco uma cidade mais forte e solidária:
“Esta é um dia para celebrar pessoas que acreditam no Acre, que acreditam no poder da fé, da cultura e do trabalho. São exemplos que nos inspiram e nos lembram que o desenvolvimento de uma cidade não se faz apenas com obras, mas com pessoas que transformam vidas. Cada homenageado aqui carrega uma história de superação e amor por Rio Branco.”
Encerrando sua fala, o vereador reforçou o papel do Poder Legislativo na valorização dos cidadãos que contribuem para o bem comum:
“Essas homenagens refletem o compromisso da Câmara em reconhecer e valorizar quem constrói um Acre melhor com fé, talento e muito trabalho. Que esse gesto sirva de estímulo para que mais pessoas continuem acreditando na nossa cidade e no potencial do nosso povo.”
Após atuação do deputado Zé Adriano, R$ 45 milhões são devolvidos da BR-364
O deputado federal Zé Adriano (PP-AC) teve papel decisivo na devolução dos R$ 45 milhões que haviam sido remanejados do orçamento destinado à recuperação da BR-364. Ao identificar a transferência dos recursos para outro estado, o parlamentar agiu junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Ministério dos Transportes para reverter a decisão e garantir a continuidade das obras.
O valor, que havia sido transferido para outro estado, foi integralmente devolvido nesta quinta-feira, 6, conforme confirmou o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo.
Desde o primeiro momento, Zé Adriano, cobrou explicações formais ao DNIT e exigiu transparência sobre o destino dos recursos. Em ofício encaminhado ao órgão, o deputado solicitou informações detalhadas e, diante das primeiras respostas, intensificou a articulação em Brasília para assegurar o retorno do dinheiro.
“Encaminhei o ofício pedindo explicações e, assim que soubemos dos motivos, entrei em contato direto com o diretor do DNIT e com o Ministério dos Transportes para assegurar que o Acre não fosse prejudicado. A BR-364 é vital para o nosso estado, e qualquer perda de recurso compromete o andamento das obras”, afirmou.
O trecho mais afetado seria o que liga Sena Madureira a Feijó, considerado um dos pontos mais críticos da rodovia. Com o retorno dos R$ 45 milhões, o DNIT informou que os trabalhos seguem dentro do cronograma.
Para Zé Adriano, é essencial manter vigilância constante sobre os investimentos federais no Acre. “Seguiremos acompanhando de perto, porque sabemos o quanto essa estrada representa para o nosso povo, para o escoamento da produção e para quem precisa se deslocar entre as cidades”, concluiu.
Deracre inicia asfaltamento da terceira entrada de Tarauacá e ultrapassa 80% de execução da obra
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança com ritmo acelerado nas obras do terceiro acesso ao município de Tarauacá. Nesta sexta-feira, 7, as equipes iniciaram a pavimentação asfáltica da Rua Tancredo Neves, etapa que marca a reta final dos serviços.
De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, os trabalhos avançam de forma planejada e constante. “As calçadas estão praticamente finalizadas, restando apenas cerca de 180 metros na área do Ifac, onde estamos ajustando a remoção da cerca para concluir a última etapa. Já iniciamos o asfaltamento das vias, e hoje a obra ultrapassa 80% de execução. É uma estrutura que vai mudar o trânsito e facilitar o acesso de quem chega e sai de Tarauacá”, explicou.
Com a execução da camada asfáltica, o Deracre também realiza o fechamento temporário de ruas próximas à terceira entrada, para garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a operação.
“É uma etapa intensa, com máquinas pesadas em atividade. Por isso, pedimos a colaboração da população para respeitar as interdições e manter distância das áreas sinalizadas”, reforçou Sula.
O novo acesso vai melhorar o fluxo de veículos na entrada da cidade, reduzir congestionamentos e oferecer mais segurança e fluidez no tráfego urbano.
Acre ainda não tem lei estadual de segurança alimentar, mostra IBGE
O Acre continua sem uma lei estadual de segurança alimentar e nutricional, segundo dados divulgados na sexta-feira, 07, pelo IBGE, na pesquisa Perfil dos Estados e dos Municípios Brasileiros – Suplemento de Segurança Alimentar e Nutricional 2024.
De acordo com o levantamento, apenas 17 estados do país possuem planos formais na área, mas a legislação específica ainda não existe em pelo menos três estados: Acre, Rio Grande do Norte e São Paulo.
A ausência de uma lei é apontada por especialistas como um entrave à execução de políticas públicas estruturadas e permanentes. Segundo o IBGE, mais de 60% dos municípios brasileiros também não possuem lei municipal, embora tenha havido uma leve melhora em relação a 2023.
