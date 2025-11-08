Presidente da Câmara entrega títulos honoríficos e destaca o valor de quem transforma Rio Branco com trabalho e dedicação

A Câmara Municipal de Rio Branco realizou, nesta sexta-feira (7), a tradicional solenidade de entrega dos Títulos Honoríficos 2025, em reconhecimento a cidadãos que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento social, econômico e cultural da capital acreana.

O presidente da Casa, vereador Joaquim Lira, conduziu a cerimônia e destacou a importância da noite de homenagens, marcada por emoção e reconhecimento público. O parlamentar foi responsável por entregar três honrarias a personalidades que simbolizam o talento, a fé e o compromisso com o Acre:

Título de Empreendedora do Município — à Sra. Rosalina Nobre, proprietária das lojas Mil Presente, exemplo de coragem, determinação e espírito empreendedor.

Título de Mulher Destaque — à Sra. Priscila Paiva, primeira mulher piloto aérea do Estado do Acre, símbolo de superação e inspiração para outras mulheres.

Igreja Batista do Bosque, reconhecido por sua dedicação à valorização da cultura local.

Durante o discurso, o presidente ressaltou que a cerimônia representa o reconhecimento público àqueles que fazem de Rio Branco uma cidade mais forte e solidária:

“Esta é um dia para celebrar pessoas que acreditam no Acre, que acreditam no poder da fé, da cultura e do trabalho. São exemplos que nos inspiram e nos lembram que o desenvolvimento de uma cidade não se faz apenas com obras, mas com pessoas que transformam vidas. Cada homenageado aqui carrega uma história de superação e amor por Rio Branco.”

Encerrando sua fala, o vereador reforçou o papel do Poder Legislativo na valorização dos cidadãos que contribuem para o bem comum:

“Essas homenagens refletem o compromisso da Câmara em reconhecer e valorizar quem constrói um Acre melhor com fé, talento e muito trabalho. Que esse gesto sirva de estímulo para que mais pessoas continuem acreditando na nossa cidade e no potencial do nosso povo.”

