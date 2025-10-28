Acre
Presidente da Câmara e vereadores de Brasiléia recebem prefeito para fortalecer diálogo entre poderes
Encontro entre Marquinho Tibúrcio e prefeito Carlinhos do Pelado debateu ações e projetos para o desenvolvimento do município
Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (28), o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinho Tibúrcio, junto com os demais vereadores, recebeu o prefeito Carlinhos do Pelado (PP), para um encontro destinado a fortalecer o diálogo entre os Poderes Legislativo e Executivo. A agenda teve como objetivo principal discutir ações e projetos voltados ao desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.
O encontro simboliza um esforço de coordenação entre as esferas de governo para alinhar prioridades e otimizar a gestão pública municipal. Essa articulação é fundamental para o andamento de projetos de interesse comum e para a eficiência na aplicação de recursos públicos em benefício da comunidade brasileense.
Assembleia Legislativa do Acre doa kits de higiene e mantimentos à Polícia Civil para acolhimento de vítimas de violência
Em um gesto de solidariedade e acolhimento às vítimas de violência doméstica, sexual e física, a Escola do Legislativo Acreano, da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), realizou nesta terça-feira, 28, a entrega de mais de 100 kits de higiene pessoal, além de biscoitos, achocolatados e fraldas descartáveis, à Polícia Civil do Acre.
O material foi entregue pelo presidente da Aleac, deputado estadual Nicolau Júnior, à delegada Juliana De Angelis, que repassou os donativos à coordenação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), sob titularidade da delegada Elenice Frez.
Os recursos para aquisição dos kits foram arrecadados durante o espetáculo “Mulheres em Cena”, realizado no dia 2 de setembro na Usina de Artes João Donato, em Rio Branco. O evento integrou as ações do Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, e proporcionou uma noite de música, arte e reflexão com grandes vozes femininas acreanas.
Durante a entrega, o presidente Nicolau Júnior destacou o compromisso da Aleac em promover ações de conscientização e apoio às mulheres vítimas de violência. “A Assembleia tem atuado fortemente, por meio de suas campanhas, para conscientizar a sociedade sobre a importância de combater o feminicídio e toda forma de violência. Como presidente da Aleac, reafirmo nosso compromisso em apoiar e fortalecer ações que garantam respeito, dignidade e segurança às mulheres acreanas,” afirmou Nicolau Júnior.
A delegada Juliana De Angelis, que recebeu as doações em nome da Polícia Civil, agradeceu à Assembleia Legislativa pelo gesto e destacou a importância da iniciativa.
“Esses materiais farão diferença no acolhimento das mulheres que chegam até a delegacia em situação de vulnerabilidade. Agradecemos à Aleac e à Escola do Legislativo por essa demonstração de empatia e solidariedade, que reforça o compromisso de todos nós em cuidar das vítimas de violência,” ressaltou De Angelis.
A Polícia Civil e a Assembleia Legislativa reforçam, por meio dessa parceria, a importância de unir esforços para garantir um atendimento mais humano, digno e acolhedor às mulheres acreanas que buscam amparo e justiça.
Fonte: PCAC
Mais de 300 aposentados e pensionistas do Acre têm benefícios bloqueados por falta de prova de vida
Acreprevidência alerta que procedimento é obrigatório e deve ser realizado no mês de aniversário; regularização libera pagamento em até 72 horas
Mais de 300 aposentados e pensionistas do Acre tiveram seus pagamentos bloqueados por não realizarem a prova de vida, procedimento obrigatório que confirma que o beneficiário está vivo e evita fraudes. A informação foi divulgada pela Acreprevidência nesta terça-feira (28), alertando que o bloqueio ocorre automaticamente quando a comprovação não é feita durante o mês de aniversário do segurado.
Opções para regularização:
Aplicativo AcrePrev: realização digital do procedimento
Presencialmente: comparecimento à sede da Acreprevidência
Visita domiciliar: disponível para casos especiais
Após a regularização, o pagamento é liberado em até 72 horas. O instituto ressalta que o processo é simples e rápido, recomendando que os segurados não deixem para realizar a prova de vida na última hora. Estão dispensados da obrigação apenas aqueles que se aposentaram ou se tornaram pensionistas em 2025.
Canais de atendimento:
Telefone/WhatsApp: (68) 3215-4309
A medida visa garantir a segurança do sistema previdenciário e o correto pagamento dos benefícios, protegendo tanto os cofres públicos quanto os direitos dos legítimos beneficiários.
Livro ‘Ícones de Brasileia e Epitaciolândia’ será lançado nesta sexta-feira com resgate histórico da fronteira acreana
Obra da professora Ivana Cristina Ferreira destaca personalidades que marcaram a trajetória das cidades irmãs; evento no Centro Cultural de Brasileia terá sessão de autógrafos
Acaba de chegar às mãos da autora o livro ‘Ícones de Brasileia e Epitaciolândia’, obra escrita pela professora e escritora Ivana Cristina Ferreira que resgata histórias e personalidades que marcaram a trajetória das duas cidades irmãs na fronteira do Alto Acre. O lançamento ocorrerá nesta sexta-feira (31), no Centro Cultural de Brasileia, a partir das 19h, com entrada gratuita ao público.
A publicação, que busca valorizar a memória local e destacar protagonistas que contribuíram para o desenvolvimento de Brasileia e Epitaciolândia, chega em momento significativo para a preservação da história regional. O evento incluirá sessão de autógrafos com a autora, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer de perto as narrativas que ajudaram a moldar a identidade cultural dessas importantes cidades fronteiriças.
A obra representa um importante resgate histórico e afetivo da região, documentando as trajetórias de personalidades que foram fundamentais na construção do desenvolvimento social, econômico e cultural desses municípios acreanos que fazem fronteira com a Bolívia.
Veja vídeo convite da autora Ivana:
