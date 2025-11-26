Presidente da câmara de Sena Madureira Charmes Diniz lamenta saída de Helissandra e critica falha do partido

Charmes Diniz classifica cassação de Helissandra Matos como “injusto prejuízo” causado por “irresponsabilidade partidária” em nota pública

O presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, vereador Charmes Diniz, emitiu uma nota pública nesta terça-feira (26) prestando solidariedade à vereadora Helissandra Matos, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Em suas declarações, Charmes caracterizou a situação como “um injusto prejuízo” para a colega parlamentar.

Segundo o presidente, a cassação não decorreu de erros próprios da vereadora, mas sim de uma “irresponsabilidade partidária” que culminou na interrupção de sua trajetória política. “É lamentável que uma trajetória construída com trabalho e compromisso com a população seja interrompida não por falhas pessoais, mas por erros alheios à sua conduta”, afirmou Charmes na nota.

O parlamentar destacou que Helissandra sempre manteve um trabalho reconhecido na Câmara, atuando com “seriedade, dedicação e respeito à população”. Ele também enfatizou que a saída da vereadora não apaga sua história nem diminui sua força como representante do povo.

“Perder o mandato nessas circunstâncias não vai reduzir sua força. Receba minha consideração e apoio como amigo e presidente da Câmara neste momento difícil”, finalizou Charmes, defendendo que a justiça prevaleça e que o trabalho de Helissandra seja reconhecido. O caso continua repercutindo fortemente nos bastidores políticos do município.

Leia nota na integra:

“Quero expressar minha solidariedade à vereadora Helissandra Matos, pelo injusto prejuízo que sofreu em razão da irresponsabilidade do partido. É lamentável que uma trajetória construída com trabalho, dedicação e compromisso com a população seja interrompida não por falhas pessoais, mas por erros alheios à sua conduta.

Sua atuação na câmara municipal de Sena Madureira sempre foi pautada pela responsabilidade e pelo respeito ao povo que a elegeu. Perder o mandato nessas circunstâncias não vai apagar sua história nem reduzir sua força como representante do povo.

Receba minha consideração e apoio como amigo e como presidente da câmara neste momento difícil. Que a justiça e o reconhecimento ao seu trabalho prevaleçam, e que você siga firme na defesa do que acredita.”

