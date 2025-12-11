Presidente da Câmara de Rio Branco diz que 2025 foi o ano mais produtivo da história do Legislativo Municipal

Joabe Lira destaca recorde de proposições, intensa participação popular e previsão de votar a LOA ainda nesta quinta-feira

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, afirmou nesta quinta-feira (11) que 2025 se consolida como o ano mais produtivo da história do Legislativo Municipal. Segundo ele, os números de indicações, projetos de lei e votações superam todas as gestões anteriores.

“Foi um ano muito produtivo. Os números mostram isso: indicações, projetos de lei… Foi o ano mais produtivo da história da Câmara”, destacou o parlamentar.

Ao longo do dia, a Casa recebeu permissionários do Mercado Elias Mansour e representantes de diversos setores que acompanharam a agenda final do ano legislativo. Joabe ressaltou que a presença da sociedade reforça o papel do parlamento como espaço permanente de diálogo.

“A casa do povo sempre lotada, conversando, dialogando, porque sabemos que o que é votado aqui reflete diretamente na vida da população”, afirmou.

O presidente defendeu que a participação popular é essencial para decisões mais acertadas. “Nada mais justo que a população esteja sempre atenta e discutindo, para que juntos possamos tomar as melhores decisões”, disse.

Joabe confirmou ainda que a Câmara deve encerrar o ano legislativo nesta quinta-feira, com a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA). A matéria está em análise pelas comissões, e a expectativa é de que os trabalhos sigam até a noite para garantir sua apreciação final.

