Presidente da Câmara de Rio Branco destaca retomada dos trabalhos e pautas prioritárias para 2026

Durante café da manhã que marcou o retorno das atividades parlamentares da Câmara Municipal de Rio Branco, o presidente do Legislativo, vereador Joabe Lira, falou sobre as expectativas para o ano legislativo, os desafios de um período eleitoral e a relação institucional com o Executivo municipal.

As sessões ordinárias serão retomadas nesta terça-feira (3), dando início oficialmente aos trabalhos após o recesso. Segundo Joabe Lira, apesar de 2026 ser um ano marcado por eleições nos âmbitos estadual e federal, a Câmara segue comprometida com a população da capital.

“É um ano politicamente muito corrido, mas nós, vereadores, já firmamos nosso compromisso com a população de Rio Branco. Vamos continuar trabalhando, lutando e buscando sempre o melhor para a cidade”, afirmou.

Entre as pautas consideradas prioritárias para este ano, o presidente destacou a votação do Plano Diretor, considerado fundamental para o ordenamento urbano e o desenvolvimento da capital acreana. De acordo com ele, a Câmara estará de portas abertas para receber a população, ouvir demandas e fortalecer o diálogo com a sociedade.

“A partir de amanhã estaremos na Câmara recebendo a população, conversando, dialogando e sempre buscando o bem-estar do povo de Rio Branco”, reforçou.

Joabe Lira também comentou sobre a possível mudança na gestão municipal a partir de abril, caso o prefeito Tião Bocalom confirme a renúncia para disputar o Governo do Estado. Nesse cenário, o vice-prefeito Alysson Besteneassumiria o comando do Executivo.

Segundo o presidente da Câmara, a relação com o eventual novo prefeito deverá ser harmoniosa. “O Alysson é um amigo de longas datas. Já conversamos muito e, se isso acontecer, tenho certeza de que vamos continuar trabalhando juntos, com diálogo, respeito e união, sempre em favor da população de Rio Branco”, concluiu.

O encontro simbolizou o clima de retomada dos trabalhos legislativos e a disposição do Parlamento municipal em manter a produtividade registrada nos últimos anos.

