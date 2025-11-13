Acre
Presidente da Câmara de Brasiléia ouve moradores do bairro José Rabelo por melhorias em infraestrutura
Marquinhos Tibúrcio e vereador Beto Dantas se comprometem a buscar soluções para demandas de iluminação pública e serviços básicos; agenda permanente visa aproximar Legislativo da comunidade
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio (PP), acompanhado do vereador Beto Dantas (PT), realizou uma visita oficial ao bairro José Rabelo, na parte alta do município, para ouvir as principais reivindicações dos moradores. Durante o encontro, a comunidade apresentou demandas relacionadas à infraestrutura urbana, iluminação pública e melhorias nos serviços básicos essenciais.
O presidente do Legislativo municipal reafirmou o compromisso de buscar soluções através do diálogo com o Poder Executivo para garantir mais qualidade de vida à população. A ação integra uma agenda permanente de visitas aos bairros de Brasiléia, iniciativa que tem como objetivo principal aproximar a Câmara Municipal da comunidade e fortalecer a participação popular nas decisões que afetam o desenvolvimento do município.
Compromissos assumidos
- Mediação: Diálogo com o Poder Executivo municipal
- Soluções: Busca por melhorias na infraestrutura e serviços
- Participação: Fortalecimento da interlocução com a comunidade
Estratégia política
- Agenda permanente: Visitas regulares a todos os bairros
- Objetivo: Aproximar Câmara Municipal da população
- Cooperação: Atuação suprapartidária entre PP e PT
A iniciativa reflete uma tendência de maior territorialização da política municipal, com vereadores buscando contato direto com eleitores para identificar carências específicas de cada comunidade, especialmente em bairros periféricos com deficit de serviços públicos.
Acre aplica 47,8 mil doses contra sarampo em campanha de proteção de fronteiras
Estratégia federal entre julho e outubro buscou prevenir surtos em regiões de divisa com a Bolívia, onde doença ainda circula; vacinação reforçou proteção de populações vulneráveis
Com informações do Ministério da Saúde
Em uma ação estratégica de proteção das áreas de fronteira, o Acre aplicou mais de 47,8 mil doses da vacina contra o sarampo entre julho e outubro deste ano. A campanha foi coordenada pelo Ministério da Saúde como parte de um esforço nacional para fortalecer a imunização em estados que fazem divisa com a Bolívia, país onde ainda há registros ativos da doença.
A iniciativa buscou criar uma barreira sanitária nas regiões fronteiriças, prevenindo a importação de casos e possíveis surtos da doença no território brasileiro. A vacinação em massa reforçou a proteção de populações vulneráveis em municípios acreanos que mantêm intenso fluxo com território boliviano, garantindo maior cobertura vacinal em uma das regiões mais sensíveis à reintrodução do vírus no país.
O reforço na vacinação ocorreu após a identificação de casos importados do país vizinho, responsáveis por episódios de transmissão em outras regiões do Brasil. Para evitar a reintrodução do vírus, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) intensificou as ações no Acre e em outros três estados — Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Graças à resposta rápida e à ampliação da cobertura vacinal, o Brasil mantém o certificado de eliminação do sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). O reconhecimento atesta que o vírus não circula de forma contínua no território nacional, embora a vigilância siga permanente nas fronteiras.
A vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde para pessoas de 1 a 59 anos. O Ministério da Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é essencial para preservar o controle da doença e garantir que o país continue livre de novos surtos.
PF desarticula rede de tráfico internacional na fronteira, as ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia
Operação Mater Criminis prende duas pessoas e cumpre cinco mandados em Epitaciolândia e Brasiléia; grupo trazia drogas do Peru para distribuição no Acre e Rondônia
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Mater Criminis para desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro na fronteira do Acre com a Bolívia. As ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.
Durante as diligências, duas pessoas foram presas em flagrante – uma por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e outra por posse de arma de uso permitido, os nomes dos presos ainda não foi divulgado pela assessoria da policia federal do acre.
As investigações, que começaram com informações sobre a atuação do grupo, revelaram que a organização trazia drogas do Peru para distribuição nos estados do Acre e Rondônia, além de ocultar e disfarçar valores provenientes do tráfico. Os investigados responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo.
Resultados da operação
Duas prisões em flagrante:
Uma por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
Outra por posse de arma de uso permitido
Escopo das investigações
- Rota internacional: Drogas trazidas do Peru para o Brasil
- Distribuição: Acre e Rondônia
- Crimes financeiros: Ocultação e dissimulação de valores do tráfico
Crimes apurados
- Tráfico de drogas
- Associação para o tráfico
- Lavagem de dinheiro
- Posse ilegal de arma de fogo
A operação reforça a atuação da PF no combate ao narcotráfico na estratégica região de fronteira tripa entre Brasil, Bolívia e Peru, considerada rota crítica para o ingresso de entorpecentes no país. Mais informações a qualquer momento direto da redação do jornal oaltoacre.com
Prefeito de Assis Brasil se reúne com cartório para agilizar regularização fundiária no município
Prefeito Jerry Correia (PP) e titular do cartório, Andreza Andrade, alinham parceria para dar segurança jurídica a moradores e promover crescimento urbano ordenado
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PP), recebeu nesta quarta-feira (12) a titular do Cartório do município, Andreza Andrade, para tratar do andamento do processo de regularização fundiária na cidade. A reunião, que contou com a presença do diretor de Cadastro e Tributos, da secretária municipal de Finanças, do secretário de Planejamento e do procurador-geral do município, teve como objetivo estabelecer parcerias para agilizar os trâmites legais de documentação de imóveis.
O prefeito Jerry Correia destacou que a regularização fundiária é uma das prioridades de sua gestão, afirmando que a iniciativa busca “dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade”. A ação conjunta entre Prefeitura e Cartório visa garantir segurança jurídica aos moradores e promover o desenvolvimento urbano de forma organizada no município localizado na fronteira com o Peru.
Objetivos da parceria
- Segurança jurídica: Garantir direito à propriedade
- Agilidade: Desburocratizar processos de regularização
- Ordenamento urbano: Promover crescimento organizado do município
Declaração do prefeito
“Queremos dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade. Esse é um passo importante para o crescimento ordenado de Assis Brasil” – Jerry Correia
Equipe participante
- Diretor de Cadastro e Tributos
- Secretária Municipal de Finanças
- Secretário de Planejamento
- Procurador-geral do município
