Presidente da Câmara de Brasiléia busca melhorias para comunidades rurais em visita à Energisa

Publicado

10 minutos atrás

em

Marquinhos Tibúrcio e vereador Almir Andrade discutem ações de iluminação pública e infraestrutura em Rio Branco

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, acompanhado do vereador Almir Andrade, esteve nesta segunda-feira (27 de outubro) na sede da Energisa, em Rio Branco, para tratar de reivindicações importantes voltadas à melhoria da qualidade de vida nas comunidades rurais do município.

Durante a visita, foram debatidas soluções para o aprimoramento da iluminação pública no quilômetro 84 e ações de infraestrutura no quilômetro 19, áreas que enfrentam desafios estruturais e necessitam de atenção especial do poder público.

Segundo o presidente Marquinhos Tibúrcio, a iniciativa reforça o compromisso do Legislativo municipal em buscar parcerias e soluções efetivas junto aos órgãos competentes, visando garantir mais segurança, conforto e dignidade aos moradores dessas localidades.

A Câmara Municipal de Brasiléia reafirma que continuará atuando de forma ativa e colaborativa, mantendo o diálogo constante com instituições e empresas para promover melhorias que atendam às demandas da população e contribuam para o desenvolvimento do município.

Prefeitura de Rio Branco fortalece Controladoria Interna com posse de novos servidores

Publicado

14 minutos atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

A medida reforça o compromisso da gestão do prefeito Tião Bocalom com a transparência e o controle dos gastos públicos

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou na manhã desta segunda-feira (27) o termo de posse dos novos servidores que passam a integrar a Controladoria do Município. A solenidade ocorreu no gabinete do prefeito e contou com a presença dos secretários Marcus Lucena (Gestão Administrativa), Valtim José (Casa Civil), Jorge Eduardo (Assuntos Jurídicos), Willian Filgueira (Controlador-Geral do Município), além de Diego Soares e Carlos André, os novos servidores que tomaram posse.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, desde o início de sua gestão, a transparência sempre foi uma prioridade. Por isso, ele tem buscado constantemente fortalecer os órgãos de controle interno e externo da Prefeitura, garantindo mais eficiência, responsabilidade e integridade na aplicação dos recursos públicos.

Quero que as coisas aconteçam de forma transparente, da melhor forma possível e que a gente gaste bem o dinheiro público.” afirmou o prefeito. (Foto: Secom)

“Olha só, nós sempre tivemos compromisso com a transparência, com a seriedade na aplicação do dinheiro público. E quando a gente fortalece a controladoria, não tem dúvida nenhuma de que a gente está dizendo: eu quero que as coisas aconteçam de forma transparente, da melhor forma possível, e que a gente gaste bem o dinheiro público.” afirmou o prefeito Tião Bocalom.

“A nomeação dos novos servidores reforça o compromisso da gestão com a eficiência do serviço público”, disse Lucena. (Foto: Secom)

Para o secretário de Gestão Administrativa, Marcus Lucena, a nomeação dos novos servidores reforça o compromisso da gestão com a eficiência do serviço público.

“Mais uma vez, a gestão do prefeito Tião Bocalom tem essa iniciativa de sempre estar recompondo os quadros do município. No ano de 2026, teremos dois auditores que devem abrir procedimento de aposentadoria e, para não gerar um déficit no controle do município, estamos repondo agora, para que os novos servidores já se ambientem e deem continuidade ao trabalho”, destacou Lucena.

“Estou motivado com o desafio de contribuir para o fortalecimento da Controladoria do Município”, disse Diego, ao centro da imagem. (Foto: Secom)

Diego Messala Soares é graduado em Direito e possui especialização em Direito Administrativo. O novo servidor destacou estar motivado com o desafio de contribuir para o fortalecimento da Controladoria do Município.

“É um momento de muita gratidão e felicidade. Hoje, a posse marca o início do exercício da nossa carreira. Sou grato à gestão do prefeito Bocalom, que realizou o concurso e, mesmo com todos os desafios orçamentários, tem nomeado os aprovados e fortalecido a administração pública. É um dia que marca as nossas vidas”, ressaltou Diego Messala.

Venho com o intuito de somar, agregar à Prefeitura de Rio Branco e desempenhar minhas atribuições da melhor forma possível”, afirmou André. (Foto: Secom)

Já Carlos André da Silva Manasfi, técnico em Gestão de Logística e acadêmico de Administração, afirmou que suas expectativas são de construir uma trajetória sólida como servidor público e contribuir para o desenvolvimento do município.

“As perspectivas são boas. Venho com o intuito de somar, agregar à Prefeitura de Rio Branco e desempenhar minhas atribuições da melhor forma possível”.

Telessaúde revoluciona o acesso à saúde no Acre e ultrapassa 35 mil atendimentos especializados

Publicado

1 hora atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

Atendimentos abrangem comunidade em em geral, além de servidores públicos. Fotos: Vitória Oliveira/Ascom Telessaúde

O avanço da tecnologia aplicada à saúde pública tem transformado a forma como os acreanos acessam serviços especializados. Implantado em 2021, o Telessaúde do Acre tornou-se um marco na modernização do sistema estadual, ao permitir que pacientes de regiões distantes recebam acompanhamento médico qualificado sem precisar sair de seus municípios.

Elaborado por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), o Hospital Israelita Albert Einstein e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o programa já contabiliza 35.332 teleinterconsultas realizadas entre todo o ano 2021 e setembro de 2025, consolidando-se como uma das mais importantes iniciativas de ampliação do acesso à atenção especializada no estado.

“O Telessaúde é um divisor de águas na política pública de saúde do Acre. Ele demonstra que é possível unir tecnologia, planejamento e sensibilidade para levar cuidado e dignidade às pessoas, onde quer que estejam. Essa rede digital representa muito mais do que um avanço técnico: é a concretização de um compromisso do governo em garantir acesso igualitário, fortalecer as equipes locais e assegurar que nenhum cidadão fique sem atendimento por causa da distância. Trata-se de uma revolução silenciosa e humana, construída com inovação, empatia e um profundo senso de responsabilidade com o povo acreano”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

Relato da usuária reflete a proposta central do Telessaúde: aproximar a população dos serviços especializados, garantindo acolhimento e resolutividade, sem necessidade de longos deslocamentos. Foto: Vitória Oliveira/Ascom Telessaúde

Expansão e resultados expressivos

O serviço, que começou com apenas sete pontos de atendimento, expandiu-se rapidamente e hoje alcança 18 dos 22 municípios acreanos, cobrindo praticamente toda a rede pública. As próximas etapas devem contemplar Jordão, Santa Rosa do Purus, Bujari e Senador Guiomard, completando a cobertura estadual.

Os indicadores revelam o impacto da iniciativa na descentralização dos atendimentos. Em 2025, Feijó, Xapuri e Marechal Thaumaturgo lideraram o ranking de teleinterconsultas por mil habitantes, com índices entre 13 e 17 consultas, comprovando o alcance da estratégia em áreas de difícil acesso e com escassez de especialistas.

Entre as especialidades mais procuradas, destacam-se psiquiatria, neurologia adulta, cardiologia, reumatologia e endocrinologia, algumas ultrapassando 500 atendimentos, o que reforça a importância do Telessaúde no acompanhamento de doenças crônicas e no suporte técnico às equipes municipais.

“Hoje o Telessaúde é uma realidade consolidada no Acre. A estratégia tem permitido reduzir filas, agilizar o atendimento e garantir o acesso a especialistas em praticamente todo o estado. Nosso maior resultado é ver o paciente atendido com qualidade, próximo de casa, sem a necessidade de longos deslocamentos em busca de assistência médica”, ressalta Mônica Morais, coordenadora do Núcleo de Telessaúde.

Atendimento humanizado e tecnologia de ponta

Além dos números expressivos, o Telessaúde tem se destacado pela qualidade e humanização no atendimento, aliadas ao uso de equipamentos modernos para exames e avaliações remotas. A advogada Gabriela Cacau Silva, 29 anos, é uma das usuárias que experimentaram o serviço recentemente e destaca a experiência positiva.

“Conheci o Telessaúde pelo Instagram e decidi procurar o serviço após uma consulta com oftalmologista, quando surgiu uma suspeita de glaucoma. Fui muito bem orientada sobre os exames disponíveis e consegui realizar também um eletrocardiograma e uma dermatoscopia. Fiquei impressionada com a tecnologia dos aparelhos e com o atendimento humanizado. É um serviço gratuito e de excelente qualidade”, relatou Gabriela Cacau.

Crescimento contínuo e diversificação das especialidades

Os dados de 2025 demonstram a consolidação do serviço, com mais de 2 mil teleinterconsultas realizadas apenas entre janeiro e maio. As especialidades com maior crescimento no período foram neurologia, psiquiatria e reumatologia, refletindo o fortalecimento do acompanhamento clínico e a confiança das equipes municipais na plataforma.

Atualmente, o Acre oferece 12 especialidades médicas por meio do Telessaúde, incluindo cardiologia, infectologia, pneumologia, pediatria, gastroenterologia e endocrinologia pediátrica, ampliando o atendimento a crianças, adolescentes e adultos.

Além de facilitar o acesso, o serviço estimula a integração entre médicos da atenção básica e especialistas, promovendo uma prática colaborativa que fortalece o sistema de referência e contrarreferência da rede pública.

Reconhecimento e novas perspectivas

Desde sua implantação, o Acre tem se destacado nacionalmente pela implementação bem-sucedida da telemedicina no âmbito do SUS. Entre os resultados mais expressivos estão a redução de deslocamentos de pacientes para a capital e a diminuição do tempo de espera por consultas especializadas que antes podiam ultrapassar seis meses na fila de regulação.

A ampla adesão dos municípios e o engajamento dos profissionais de saúde consolidaram o Telessaúde como uma política pública de Estado, com perspectiva de expansão e integração com outros sistemas da Sesacre.

“Estamos consolidando uma política permanente, que vai além de gestões. O Telessaúde já faz parte do cotidiano das nossas equipes e dos nossos pacientes, e o próximo passo é avançar na integração com os sistemas de regulação e prontuário eletrônico”, complementa Mônica Morais.

A meta para 2026 é alcançar a universalização do acesso digital em saúde, garantindo que todos os municípios estejam integrados à plataforma, com infraestrutura adequada e capacitação contínua das equipes.

Os atendimentos do Telessaúde no Acre são realizados por meio de agendamentos nas unidades de saúde municipais, que encaminham os pacientes conforme a necessidade de avaliação especializada. Para mais informações ou suporte técnico, o contato do Núcleo de Telessaúde do Acre é o (68) 99201-8390.

VÍDEO: Jovem reaparece após uma semana desaparecido em Epitaciolândia

Publicado

12 horas atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

Buscas mobilizaram bombeiros, policiais e familiares na zona rural do município

Após seis dias de buscas, Osmilde de Souza Sá Silva, de 23 anos, que havia desaparecido na segunda-feira (20), quando saiu de Xapuri com destino à zona rural de Epitaciolândia, reapareceu na noite de domingo (26) em sua residência, localizada na colônia Coruja, no Ramal da Alemanha, com acesso pela BR-317, quilômetro 28.

De acordo com familiares, o jovem chegou em casa sozinho, surpreendendo todos os que participavam das buscas. O tio de Osmilde o levou imediatamente ao hospital de Brasiléia, onde passou por avaliação médica e foi liberado em seguida.

O desaparecimento mobilizou uma grande operação com o apoio do Corpo de Bombeiros, Gefron, Polícia Militar, familiares e amigos, que utilizaram drones e seguiram pegadas encontradas na floresta.

Segundo relatos da família, Osmilde teria sofrido um surto na semana passada — o quarto episódio semelhante —, mas, diferentemente das outras vezes, demorou mais para retornar. O caso trouxe alívio e emoção após dias de intensa preocupação na comunidade.

