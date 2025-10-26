Brasil
Presidente da Caixa se reúne com Lula e deve defender aposta do banco em bets
Após o Palácio do Planalto cobrar explicações, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, vai apresentar ao presidente Lula, na próxima semana, os motivos que fundamentaram o projeto do banco público de criar a sua uma própria bet, plataforma de apostas on-line.
A reunião deve ocorrer na próxima semana, assim que Lula retornar da viagem à Ásia.
Nos bastidores, um dos argumentos do banco é que parte das apostas são feitas em sites estrangeiros, sem autorização para funcionamento e que não pagam impostos no país.
O projeto da Caixa tem por objetivo atrair esse mercado, com regras claras, gerar arrecadação e oferecer segurança ao apostador, afirmam interlocutores do presidente do banco. A proposta foi aprovada pelo Ministério da Fazenda — essa análise, porém, não entra no mérito político, apenas em aspectos formais e técnicos.
A Caixa calcula que a sua bet pode resultar em uma arrecadação de R$ 2,5 bilhões em 2026 para o banco, primeiro ano de funcionamento.
O banco sustenta ainda, nos bastidores, que a arrecadação das loterias caiu 50% depois da bets. Com isso, o próprio governo perdeu receitas, já que 48% da arrecadação bruta são repassados aos cofres públicos.
A intenção da Caixa era lançar a bet no primeiro semestre de 2024, mas o plano foi adiado à espera da regulamentação do Ministério da Fazenda, com medidas para combater as bets ilegais e oferecer algum tipo de segurança aos apostadores.
Em entrevista ao GLOBO publicada no último dia 16, o presidente da Caixa confirmou o plano e revelou sua expectativa de lançá-la no fim de novembro.
— É um mercado novo, e a Caixa é um entrante. Queremos ser um player importante — disse, na ocasião, ao ser questionado sobre a concorrência das apostas eletrônicas com as loterias do banco.
Trajes típicos, protestos e tarifaço: os bastidores da reunião de 20 chefes de Estado na Malásia, com Trump e Lula entre eles
O lançamento da bet da Caixa vem sendo utilizado por parlamentares da oposição para criticar o governo Na viagem à Ásia, o presidente reclamou da repercussão negativa do projeto.
Procurado o presidente da Caixa não quis se manifestar. Disse que somente vai comentar o assunto após conversar com Lula.
Lula tem insistido na necessidade de aumentar as alíquotas dos impostos das casas de apostas. O governo decidiu enviar novamente ao Congresso, nos próximos dias, uma proposta que amplia a taxação das bets e fintechs.
Enem dos Professores: mais de 1 milhão de inscritos fazem Prova Nacional Docente
A Prova Nacional Docente (PND) será aplicada pela primeira vez neste domingo (dia 26) em 750 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. Ao todo, 1.086.914 de pessoas inscritas confirmads farão a prova em 2025.
A aplicação da prova da PND seguirá o horário de Brasília, conforme a descrição:
Abertura dos portões: 12h; Fechamento dos portões: 13h
Início da prova: 13h30; Término da prova: 19h
Apelidada de CNU dos Professores ou Enem dos Professores, o exame é voltado para estudantes de licenciaturas que estão concluindo a graduação e para licenciados formados, interessados em ingressar no magistério da rede pública por meio de processos seletivos nos estados e municípios que aderiram à PND.
A PND tem o objetivo de estimular a realização de concursos públicos e aumentar o número de professores efetivos nas redes de ensino públicas do Brasil.
O Cartão de Confirmação de Inscrição com o local da prova já está disponível no Sistema PND.
O documento traz o número de inscrição, data e horários do exame. Nele consta ainda se o participante terá atendimento especializado ou tratamento por nome social. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no domingo, dia do exame.
Prova Nacional Docente (PND)
Com duração de cinco horas e trinta minutos, a prova tem a mesma matriz da avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, que, desde a sua edição, em 2024, foca nos cursos de formação docente.
De acordo com o edital da PND 2025, a prova será composta por duas partes. A primeira trará questões sobre formação geral de todos os docentes e a outra será de componente específico.
A formação geral inclui 30 questões objetivas e uma discursiva, elaboradas a partir de temas ligados à formação docente.
A parte específica conta com 50 questões de múltipla escolha, voltadas ao conteúdo e às habilidades próprias de cada uma das 17 áreas da licenciatura. São elas: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.
Participantes
Segundo o MEC, o estado com maior número de inscritos confirmados é São Paulo (253.895), seguido de Minas Gerais (97.113) e do Rio de Janeiro (72.230).
Se considerados os municípios, o número de inscrições confirmadas é liderado por São Paulo (84.633), seguido pelo Rio de Janeiro (28.765) e por Brasília e demais cidades do DF (18.754).
A área de pedagogia foi a que recebeu o maior número de inscrições na PND com 560.576 pessoas confirmadas.
Em segundo lugar, figura a área de letras – português, com 73.187 confirmações; seguida de matemática (72.530) e de educação física (65.911).
Seleção de professores
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, explica que as redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes como mecanismo único ou complementar de seleção dos docentes que fizerem a PND.
O Ministério da Educação (MEC) divulgou que 1.508 municípios e 22 unidades da federação aderiram voluntariamente à prova.
As 22 redes de ensino estaduais são as seguintes: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.
A PND
A PND faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.
Mega-Sena: confira os números sorteados no concurso 2.932
Um aposta levou, sozinha, o prêmio de R$ 96 milhões sorteado neste sábado (25) pelo concurso 2.932 da Mega-Sena.
Os números sorteados foram: 04 -13 -25 – 36 -40 -53.
A quina (5 acertos) saiu para 144 apostas, com um prêmio de R$ 27.798,30. Cerca de 6,8 mil apostadores acertaram a quadra (4 acertos) e levam um prêmio de R$ 960,58 cada.
O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será na terça-feira (28), é de R$3,5 milhões.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
