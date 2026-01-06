Presidente da Bolívia Rodrigo Paz, declara: “Acabou o gás e não temos lítio”

A Polícia Federal divulgou nota, na tarde desta terça-feira (6/1), dizendo que não há necessidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da PF, em Brasília (DF), ser levado ao Hospital DF Star após sofrer um “traumatismo leve” devido a uma queda na qual teria batido a cabeça.

Na nota, a Polícia Federal negou a gravidade do quadro e descartou a necessidade de encaminhamento hospitalar. A mesma nota foi atualizada por volta das 13h30, informando que “eventual encaminhamento ao hospital depende de autorização do STF”.

Nas redes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse mais cedo: “Estamos indo para o hospital. Meu amor passará por exames. Pedimos que orem por ele”.

Em um primeiro posicionamento, a PF havia colocado: “O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação”.

Traumatismo cranioencefálico leve

A informação sobre “traumatismo leve” foi confirmada nesta terça-feira (6/1) pelo médico Cláudio Birolini, que integra a equipe que acompanha a saúde do ex-presidente. O diagnóstico de Bolsonaro após a queda é de traumatismo cranioencefálico leve.

“Em vista da situação em que ele se encontra, quedas com traumatismos são uma de nossas maiores preocupações. Já havíamos alertado sobre esse risco”, disse Birolini.

O acidente de Bolsonaro em sua cela na PF foi revelado nas redes sociais pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que disse, ao visitar o marido nesta terça, que ele caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel na Superintendência da PF, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.

“Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita”, relatou Michelle, em sua conta do Instagram, logo após visitar Bolsonaro na prisão.

Hérnia inguinal

No Natal, o ex-presidente foi internado para passar por uma cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral. Durante a internação, Bolsonaro passou por três procedimentos de bloqueio do nervo frênico para reverter o quadro de soluços persistentes. Ele também apresentou alteração na pressão arterial e iniciou tratamento para apneia do sono.