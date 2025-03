Presidente da Bolívia anuncia medidas para crise de combustível, mas críticos apontam sacrifício excessivo da população

Analista econômico critica falta de cortes em gastos públicos; educadores rejeitam retorno às aulas virtuais por impactar acesso à educação.

Nesta quarta-feira, o presidente da Bolívia, Luís Arce Catacora, anunciou 10 medidas para enfrentar a crise de combustível que causou congestionamentos em todas as capitais do país. No entanto, o analista econômico Pablo Bravo criticou as ações, afirmando que elas sacrificam mais a população do que a administração estatal. Ele destacou a necessidade de o governo reduzir gastos com projetos ineficientes, como “elefantes brancos”, e evitar investimentos desnecessários em infraestrutura que não geram benefícios reais.

Bravo citou exemplos em Pando, onde vários projetos construídos não estão em operação, representando desperdício de recursos. Além disso, ele defendeu que o governo deve assumir sua parcela de sacrifício, cortando gastos supérfluos e priorizando investimentos que realmente atendam às necessidades da população.

Em relação à educação, a executiva do Magistério Urbano de Pando, Gladys Chambi, rejeitou a possibilidade de retomar as aulas virtuais, argumentando que isso restringiria o acesso à educação de muitos alunos devido à falta de dispositivos móveis e internet. Ela também alertou que a qualidade do ensino seria prejudicada, como ocorreu durante a pandemia.

O presidente do Conselho Escolar do Distrito Cobija, Eduardo Dominguez, reforçou a posição, afirmando que a mudança para o ensino à distância não seria adequada, especialmente com apenas um mês restante para o final do primeiro trimestre. Ele destacou que muitos pais não têm acesso a celulares ou internet em casa, o que agravaria as desigualdades educacionais.

Causas da crise falta de dólares para importar combustíveis, inflação elevada, balança comercial negativa, queda nas receitas de exportação e dependência de produtos importados são fatores para a crise no País.

