Brasil
Presidente da Assembleia do Acre rompe com irmã e declara: “Se Ana Paula for candidata, fico com Gladson”
Em resposta à possível candidatura da irmã a vice-governadora, deputado Nicolau Júnior (PP) reafirma lealdade ao governador Gladson Cameli e anuncia apoio à senadora Mailza
O anúncio da empresária Ana Paula Correia como pré-candidata a vice-governadora na chapa do senador Alan Rick (Republicanos) provocou sua primeira grande divisão política: a de sua própria família. Em declaração ao Blog do Crica (Ac24horas), seu irmão, o deputado Nicolau Júnior (PP), presidente da Assembleia Legislativa do Acre, afirmou que não apoiará a irmã e permanecerá alinhado ao governador Gladson Cameli, ex-marido de Ana Paula.
“Não creio que seja, mas se minha irmã for candidata, fico com o Gladson”, disse Nicolau Júnior.
Ele deixou claro que a decisão é estritamente política e não um rompimento familiar.
“Não se trata de família, mas de política; por isso, a chapa que apoiarei ao governo será que o governador Gladson Cameli indicar, a quem tenho extrema lealdade”.
O deputado confirmou que, seguindo a indicação de Cameli, irá para a campanha eleitoral de 2026 apoiando a senadora Mailza (PP), pré-candidata ao governo do estado. Nicolau Júnior também ressaltou que deve disputar a reeleição, mas coloca seu nome “à disposição do governador Gladson para qualquer missão”. O posicionamento consolida um dos principais eixos da disputa, colocando o grupo de Gladson Cameli em rota de colisão direta com a chapa de Alan Rick, que conta com sua ex-esposa.
Comentários
Brasil
Acre tem cinco bois para cada habitante, aponta IBGE; Brasiléia lidera ranking estadual
Brasileia lidera ranking municipal com maior rebanho do estado; Acre está entre os sete estados brasileiros onde bovinos superam população humana
O Acre mantém-se entre os estados brasileiros onde o número de cabeças de gado supera o de habitantes, com uma proporção de cinco bois para cada morador, segundo dados atualizados do IBGE. O estado conta com 5,1 milhões de bovinos para uma população de aproximadamente 884 mil pessoas. O município de Brasileia se consolida como o maior produtor do território acreano, destacando o peso da pecuária na economia local.
O levantamento revela que apenas sete unidades federativas do país apresentam essa característica: Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Acre – todos localizados nas regiões Norte e Centro-Oeste, que formam o coração da produção pecuária nacional.
No ranking nacional, Mato Grosso lidera com 34,2 milhões de cabeças (quase dez vezes sua população), seguido pelo Pará (22,3 milhões) e Goiás (23,6 milhões). O Acre aparece na sétima posição entre esses estados, mas com a segunda maior proporção por habitante, atrás apenas de Mato Grosso.
A concentração do rebanho em municípios como Brasileia, Xapuri e Sena Madureira evidencia a expansão da atividade no interior acreano e consolida a região de fronteira como importante polo pecuário na Amazônia.
Ranking nacional de bovinos por estado
- Mato Grosso: 34,2 milhões (10x a população)
- Pará: 22,3 milhões
- Goiás: 23,6 milhões
- Mato Grosso do Sul: 19,8 milhões
- Rondônia: 15,1 milhões
- Tocantins: Destaque no crescimento
- Acre: 5,1 milhões
Contexto regional
- Brasileia: Maior rebanho do Acre
- Regiões: Centro-Oeste e Norte concentram mais da metade do rebanho nacional
- Tendência: Expansão da fronteira agropecuária na Amazônia
Os números reforçam a vocação pecuária do Acre e sua inserção no arco do agronegócio amazônico, ao mesmo tempo que acendem debates sobre sustentabilidade e uso do território. A atividade segue como importante geradora de renda no interior, mesmo com desafios logísticos e ambientais.
Comentários
Brasil
Facções criminosas atuam em 100% dos municípios do Acre, aponta Fórum Brasileiro de Segurança Pública
Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que Rio Branco, Assis Brasil e outras cidades têm duas ou mais organizações; Comando Vermelho atua sozinho em 16 municípios
Um levantamento inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que as facções criminosas estão presentes em 100% dos municípios do Acre, o percentual mais alto entre todos os estados da Amazônia Legal. Os dados, publicados nesta quarta-feira (19), mostram que enquanto 17 cidades acreanas são controladas por uma única facção, outras como Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia registram a atuação de duas ou mais organizações criminosas em disputa territorial.
O Comando Vermelho atua sozinho em 16 municípios do estado. Em três cidades da fronteira – Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia – a facção disputa território com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Rio Branco e Sena Madureira também registram a presença de múltiplas organizações.
Em comparação com outros estados da região, o Acre apresenta a situação mais crítica. Roraima vem em seguida, com 80% de suas cidades sob influência de facções, seguido por Mato Grosso (65,2%) e Pará (63,2%). A pesquisa também alerta que as facções estão presentes em 82 municípios localizados na faixa de fronteira internacional, sendo 28 deles em disputa entre duas ou mais organizações, incluindo grupos criminosos estrangeiros.
Panorama das facções no Acre
- Comando Vermelho: Atua sozinho em 16 municípios
- CV + PCC: Disputam território em Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia
- Múltiplas facções: Rio Branco e Sena Madureira
Ranking da Amazônia Legal
- Acre: 100% dos municípios
- Roraima: 80%
- Mato Grosso: 65,2%
- Pará: 63,2%
- Amapá: 62,5%
Contexto de fronteira
- 82 municípios na faixa de fronteira internacional têm presença de facções
- 28 cidades têm disputa entre duas ou mais organizações, incluindo grupos estrangeiros
Os números revelam a capilaridade do crime organizado no estado mais vulnerável da Amazônia Legal, onde a combinação de fronteiras internacionais, rotas de narcotráfico e limitações institucionais criam ambiente propício para a expansão das facções. A situação exige políticas de segurança integradas com foco no controle territorial.
Comentários
Brasil
Instituto de Identificação registra emissão de documento para idosa de 102 anos
O ato, que para muitos representa apenas um procedimento cotidiano, tornou-se para ela e sua família a marca de uma nova etapa, reafirmando direitos e garantindo maior autonomia
O Instituto de Identificação registrou, na última terça-feira, 18, um momento simbólico e inspirador: dona Maria, aos 102 anos de idade, compareceu ao posto de identificação de Manoel Urbano, para confeccionar sua cédula de identidade. O ato, que para muitos representa apenas um procedimento cotidiano, tornou-se para ela e sua família a marca de uma nova etapa, reafirmando direitos e garantindo maior autonomia.
A iniciativa chama atenção não apenas pela idade avançada da cidadã, mas pelo significado que a emissão do documento assume na terceira idade, com a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o registro civil atualizado continua sendo essencial para o pleno acesso aos serviços públicos e benefícios garantidos por lei.
Apesar de o decreto que instituiu a CIN prever validade indeterminada para pessoas a partir de 60 anos, especialistas destacam a importância de manter a documentação atualizada, especialmente quando o documento anterior é antigo ou quando se trata da emissão da primeira via.
Com o novo documento em mãos, dona Maria assegura:
- Acesso a benefícios, como aposentadoria e programas sociais que exigem apresentação de identificação válida;
- Segurança e confiabilidade, evitando situações em que instituições possam questionar documentos muito antigos;
- Dignidade e inclusão, já que a identificação moderna permite pleno exercício da cidadania sem barreiras burocráticas.
“O caso de dona Maria é um exemplo emocionante de cidadania e demonstra que o direito à identificação é para todos, em qualquer idade”, destacou o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva. Nosso compromisso é assegurar que cada pessoa tenha acesso ao documento que garante sua inclusão social, sua autonomia e o pleno exercício de seus direitos. Ficamos honrados em fazer parte desse momento tão especial”, ressaltou o diretor do Instituto e Identificação da PCAC, Júnior César da Silva.
Você precisa fazer login para comentar.