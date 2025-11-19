Presidente da Assembleia do Acre rompe com irmã e declara: “Se Ana Paula for candidata, fico com Gladson”

Em resposta à possível candidatura da irmã a vice-governadora, deputado Nicolau Júnior (PP) reafirma lealdade ao governador Gladson Cameli e anuncia apoio à senadora Mailza

O anúncio da empresária Ana Paula Correia como pré-candidata a vice-governadora na chapa do senador Alan Rick (Republicanos) provocou sua primeira grande divisão política: a de sua própria família. Em declaração ao Blog do Crica (Ac24horas), seu irmão, o deputado Nicolau Júnior (PP), presidente da Assembleia Legislativa do Acre, afirmou que não apoiará a irmã e permanecerá alinhado ao governador Gladson Cameli, ex-marido de Ana Paula.

“Não creio que seja, mas se minha irmã for candidata, fico com o Gladson”, disse Nicolau Júnior.

Ele deixou claro que a decisão é estritamente política e não um rompimento familiar.

“Não se trata de família, mas de política; por isso, a chapa que apoiarei ao governo será que o governador Gladson Cameli indicar, a quem tenho extrema lealdade”.

O deputado confirmou que, seguindo a indicação de Cameli, irá para a campanha eleitoral de 2026 apoiando a senadora Mailza (PP), pré-candidata ao governo do estado. Nicolau Júnior também ressaltou que deve disputar a reeleição, mas coloca seu nome “à disposição do governador Gladson para qualquer missão”. O posicionamento consolida um dos principais eixos da disputa, colocando o grupo de Gladson Cameli em rota de colisão direta com a chapa de Alan Rick, que conta com sua ex-esposa.

