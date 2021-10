Presidente da ALEAC comemora homologação da pista de pouso de Porto Valter

A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, publicou a homologação da pista de pouso de Porto Valter, uma das quatro cidades isoladas do Estado, que estava interditada desde dezembro do ano passado. A homologação é a autorização oficial da Agência Reguladora para que a pista possa operar. O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, comemorou a liberação de uso da pista destacando todo o esforço do governo do Estado, que investiu mais de R$ 4,8 milhões na revitalização do espaço.

“ Essa autorização da ANAC é o reconhecimento ao excelente trabalho que o governo realizou em Porto Valter para dotar a cidade com uma pista moderna, que vai oferecer condições para pousos e decolagens de inverno a verão.”, disse Nicolau.

O deputado ainda lembrou que mesmo durante os meses em que a pista esteve interditada, o governo do Acre não deixou a população desassistida. Durante todo esse tempo foi disponibilizado um helicóptero para atuar na remoção de pacientes e outras necessidades. O presidente destacou também o esforço e empenho do diretor do Deracre, Petronio Antunes, que assumiu e concluiu o desafio de modernizar as pistas das cidades do Alto Juruá.