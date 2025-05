Presidente da Acisa declara apoio a Adem Araújo na Federação de Futebol: ‘Homem de visão’

A entidade destacou a trajetória de Adem como líder comprometido com o desenvolvimento do esporte e com o crescimento do estado

A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), por meio de sua presidente Patrícia Dossa, divulgou uma nota pública, nas suas redes sociais, na tarde deste sábado (17), em apoio ao empresário Adem Araújo, atual presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).

Na declaração, a entidade destacou a trajetória de Adem como líder comprometido com o desenvolvimento do esporte e com o crescimento do estado. Segundo a presidente, o apoio da associação reforça a confiança na capacidade de gestão do dirigente frente aos desafios da nova fase do futebol acreano.

“Adem sempre foi um homem de visão, apaixonado pelo esporte e comprometido com o crescimento do nosso estado. Sabemos que os desafios são muitos e que críticas fazem parte do caminho de quem escolhe assumir grandes responsabilidades — especialmente quando o momento exige coragem e firmeza”, destacou Patrícia Dossa.

A nota também ressalta a legitimidade da eleição de Araújo, respaldada por 11 clubes filiados, conforme previsto no estatuto da Federação.

“Adem tem história, tem credibilidade e tem nosso apoio. Acreditamos na sua capacidade de fazer a diferença. O futebol acreano precisa de união, seriedade e renovação — e é isso que desejamos para essa nova fase”, concluiu a presidente.