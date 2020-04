Laboratório Mérieux irá implantar um acelerador que elevará a capacidade para quase 200 testes ao dia, além da aquisição de insumos para a realização dos exames que identificam o vírus no período em que está ativo no organismo

O Estado tem atualmente a capacidade de realizar 48 exames de detecção de contágio de Covid-19 por dia, através do Centro de Infectologia Charles Mérieux, onde as análises são feitas, conforme informou o secretário de Saúde, Alysson Bestene, ao anunciar a ampliação dos exames na manhã desta quarta-feira, 29.

“A nossa capacidade de testagem, que é 48 testes por dia, cujas projeções que fizemos lá atrás, no início, vem se confirmando com esse número de exames, pois sabemos que a agilidade com que os testes de Covid-19 estão sendo realizados tem permitido uma rápida resposta das equipes médicas e da Vigilância Sanitária, essenciais para a redução dos efeitos do vírus. Por isso, agora a gente vai ter uma capacidade maior de testagem, praticamente vamos triplicar essa oferta”, anunciou.

Fruto de convênio com a Sesacre, o Laboratório Mérieux irá implantar um acelerador que elevará a capacidade para quase 200 testes ao dia, além da aquisição de insumos para a realização dos exames que identificam o vírus no período em que está ativo no organismo.

“Fizemos um convênio de apoio junto ao Laboratório Mérieux, sendo que o Estado já passou em torno de R$ 300 mil reais ao laboratório, através da Secretaria de Saúde, para que ele adquirisse um acelerador para triplicar essa quantidade de testagem e, consequentemente, os insumos para a realização dos exames. Então, a partir de amanhã vamos ter esse volume de testagem, além dos testes rápidos que já distribuímos aos municípios”, reforça o secretário.

A entrega dos testes rápidos para coronavírus, citados por Bestene, disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS), tem como público-alvo neste primeiro momento os profissionais da Saúde, Segurança e, também, idosos com comorbidades, que são aqueles que apresentam duas ou mais doenças e idosos em abrigos.

No Acre, conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), 317 pessoas já testaram positivo para Covid-19.

O número de casos notificados subiu de 2.466 para 2.511, entre a segunda-feira, 27, e esta terça-feira, 28, e desse total, 1.512 foram descartados, ou seja, deram negativo para coronavírus. O número de casos em análise foi reduzido de 705, na segunda, para 688, nesta terça-feira, 28.

