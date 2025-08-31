Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reconhece força do empreendedorismo feminino no Acre

Iniciativa busca inspirar mulheres a investirem no próprio potencial

Na noite desta quinta-feira (28), o Sebrae no Acre premiou onze donas de pequenos negócios durante cerimônia do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2025. A iniciativa tem como objetivo reconhecer o trabalho de mulheres empreendedoras e inspirar outras a investirem nos seus sonhos e no próprio potencial.

O Prêmio reconheceu mulheres nas categorias: Microempreendedora individual (MEI), Ciência e Tecnologia, Pequenos Negócios e Produtora Rural. O evento contou, ainda, com a palestra “Resiliência em ação: Superando desafios no empreendedorismo”, ministrada pela empresária Katiucya Manfredini.

De acordo com a gestora do Sebrae Delas no Acre, Julci Ferreira, o objetivo é inspirar, dar visibilidade e fortalecer o protagonismo feminino. “Cada mulher reconhecida aqui carrega uma história de coragem e determinação. Elas são a prova de que quando as mulheres têm apoio, elas movem a economia, inovam e inspiram outras a sonhar mais alto”, afirmou.

Vencedora do 1º lugar na categoria Produtora Rural, a empreendedora Andreia Kioki celebrou o reconhecimento ao seu trabalho com a piscicultura. “Eu não queria me inscrever, com medo e vergonha, sem acreditar que eu seria capaz de conseguir. Meu sentimento é de muita gratidão pela luta, desafios e pelo caminhar junto ao Sebrae, que há anos tem nos auxiliado”, declarou.

Agora, as vencedoras de cada categoria, além de passarem para a etapa Regional, devem participar de uma missão em São Paulo, para o evento Liberdade para Empreender. Para a Etapa Nacional serão selecionadas 35 mulheres, de todo o país, que participarão de missão técnica e cerimônia de premiação final em Florianópolis (SC).

Além das premiações, o Sebrae também homenageou mulheres que fazem a diferença na temática do empreendedorismo feminino no estado: secretária da Mulher, Mardhia El Shawa, presidente da ACISA, Patrícia Dossa, e a presidente da Associação Elas Fazem Acontecer, Lidianne Cabral.

Conheça as vencedoras por categoria

MEI

– 1º Lugar: Vitória Bogéa

– 2º Lugar: Gemina Borges

– 3º Lugar: Lucilene Gomes

Pequenos Negócios

– 1º Lugar: Nádia Scherer

– 2º Lugar: Ita Culqui

– 3º Lugar: Camila Lima

Ciência e Tecnologia

– 1º Lugar: Fernanda Onofre

– 2º Lugar: Adna Maia

Produtora Rural

– 1º Lugar: Andreia Kioki

– 2º Lugar: Maria Paulino

– 3º Lugar: Antônia Kurzvski

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários