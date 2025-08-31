Flash
Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reconhece força do empreendedorismo feminino no Acre
Iniciativa busca inspirar mulheres a investirem no próprio potencial
Na noite desta quinta-feira (28), o Sebrae no Acre premiou onze donas de pequenos negócios durante cerimônia do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2025. A iniciativa tem como objetivo reconhecer o trabalho de mulheres empreendedoras e inspirar outras a investirem nos seus sonhos e no próprio potencial.
O Prêmio reconheceu mulheres nas categorias: Microempreendedora individual (MEI), Ciência e Tecnologia, Pequenos Negócios e Produtora Rural. O evento contou, ainda, com a palestra “Resiliência em ação: Superando desafios no empreendedorismo”, ministrada pela empresária Katiucya Manfredini.
De acordo com a gestora do Sebrae Delas no Acre, Julci Ferreira, o objetivo é inspirar, dar visibilidade e fortalecer o protagonismo feminino. “Cada mulher reconhecida aqui carrega uma história de coragem e determinação. Elas são a prova de que quando as mulheres têm apoio, elas movem a economia, inovam e inspiram outras a sonhar mais alto”, afirmou.
Vencedora do 1º lugar na categoria Produtora Rural, a empreendedora Andreia Kioki celebrou o reconhecimento ao seu trabalho com a piscicultura. “Eu não queria me inscrever, com medo e vergonha, sem acreditar que eu seria capaz de conseguir. Meu sentimento é de muita gratidão pela luta, desafios e pelo caminhar junto ao Sebrae, que há anos tem nos auxiliado”, declarou.
Agora, as vencedoras de cada categoria, além de passarem para a etapa Regional, devem participar de uma missão em São Paulo, para o evento Liberdade para Empreender. Para a Etapa Nacional serão selecionadas 35 mulheres, de todo o país, que participarão de missão técnica e cerimônia de premiação final em Florianópolis (SC).
Além das premiações, o Sebrae também homenageou mulheres que fazem a diferença na temática do empreendedorismo feminino no estado: secretária da Mulher, Mardhia El Shawa, presidente da ACISA, Patrícia Dossa, e a presidente da Associação Elas Fazem Acontecer, Lidianne Cabral.
Conheça as vencedoras por categoria
MEI
– 1º Lugar: Vitória Bogéa
– 2º Lugar: Gemina Borges
– 3º Lugar: Lucilene Gomes
Pequenos Negócios
– 1º Lugar: Nádia Scherer
– 2º Lugar: Ita Culqui
– 3º Lugar: Camila Lima
Ciência e Tecnologia
– 1º Lugar: Fernanda Onofre
– 2º Lugar: Adna Maia
Produtora Rural
– 1º Lugar: Andreia Kioki
– 2º Lugar: Maria Paulino
– 3º Lugar: Antônia Kurzvski
Prefeitura de Epitaciolândia leva o programa Saúde na Comunidade ao Ramal dos Cachorrinhos
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (30) a 118ª edição do programa Saúde na Comunidade, desta vez atendendo moradores da região do Ramal dos Cachorrinhos.
O projeto, que se consolidou como uma das principais políticas públicas da atual gestão, já ultrapassou a marca de 130 mil procedimentos de saúde realizados, levando atendimento médico e exames especializados para as localidades mais distantes do município.
Nesta edição, os moradores tiveram acesso a consultas em diversas áreas, como ortopedia, ginecologia e pediatria, além da realização de exames de ultrassonografia e atendimento com nutrólogo. O objetivo é ampliar o acesso a serviços de saúde essenciais, garantindo cuidado e prevenção diretamente nas comunidades.
“Nosso compromisso é cuidar das pessoas, levando saúde para quem mais precisa, onde quer que esteja. O programa Saúde na Comunidade é uma prova viva de que a gestão trabalha para todos, garantindo dignidade e qualidade de vida”, destacou a equipe da Secretaria Municipal de Saúde.
Com mais de cinco anos de atuação contínua, o Saúde na Comunidade já é reconhecido como referência em todo o estado do Acre, tornando-se símbolo do compromisso da administração municipal com o bem-estar da população epitaciolandense.
A Prefeitura reafirma que a saúde é prioridade absoluta e seguirá avançando com ações que aproximam os serviços públicos de quem mais precisa, fortalecendo a qualidade de vida em todas as regiões do município.
Homicídio na fronteira: ex-presidente da Câmara de Capixaba vai a júri popular em novembro
Sessão marcada para o dia 10 deve julgar Teio Tessinari, acusado de matar colono em território boliviano
A Justiça do Acre marcou para o dia 10 de novembro deste ano o julgamento do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Capixaba, Mauristélio Tessinari de Souza, conhecido como Teio Tessinari. A data foi confirmada pelo cartório da 1ª Vara do Tribunal do Júri.
O ex-parlamentar é acusado de assassinar o colono Antônio Deuzimar Santiago da Silva, crime ocorrido em 16 de junho de 2022, na Vila Macparro, região boliviana que faz fronteira com o município acreano de Capixaba. A vítima, também moradora da cidade, foi atingida por quatro disparos de arma de fogo.
Segundo as investigações, o homicídio teria sido motivado por uma discussão envolvendo o sumiço de gado.
Tessinari chegou a ter o nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol e foi preso em 20 de setembro de 2023, quando compareceu à audiência de instrução e julgamento. Atualmente, responde em liberdade. A defesa é conduzida pelo advogado Sanderson Moura.
VÍDEO: Idoso de 77 anos é atropelado em avenida movimentada
Bento Alberto foi socorrido pelo SAMU com ferimentos na cabeça e corpo, mas chegou ao Pronto-Socorro em estado estável
Um acidente de trânsito registrado no fim da manhã desta sexta-feira (28) deixou ferido o idoso Bento Alberto, de 77 anos, na Avenida Dr. Pereira Passos, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, o idoso tentava atravessar a via quando foi atingido por um veículo. Com o impacto, caiu ao solo e sofreu corte com sangramento ativo na cabeça e no nariz, trauma ocular, perda de dentes, além de escoriações pelo corpo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.
Policiais Militares do Batalhão de Trânsito atenderam a ocorrência, e o motorista envolvido foi liberado após os procedimentos de praxe.
