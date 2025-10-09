Extra
Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025
O Conselho de Jovens Empresários do Acre (CONJOVE), em parceria com a ACISA, realiza nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, às 19h, no Gran Reserva, a grande noite de celebração do Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025.
Vamos valorizar iniciativas inovadoras, sustentáveis e inspiradoras que estão transformando o ambiente de negócios no Acre.
Os Finalistas
Após semanas de votação popular e análise técnica, foram definidos os finalistas das seis categorias que representam o novo momento do empreendedorismo acreano:
1. Inovação em Gestão
2. Transformação Digital
3. Responsabilidade Socioambiental
4. Empreendedorismo Feminino
5. Revelação Empresarial
6. Associativismo e Impacto Coletivo
Empresas e lideranças que se destacam pela visão de futuro, compromisso com o desenvolvimento local e pela capacidade de inspirar uma nova geração de empreendedores estão entre os indicados.
A lista completa dos finalistas está disponível nas redes oficiais da ACISA, FEDERACRE e CONJOVE.
A Festa
O evento é aberto ao público e promete ser uma noite inesquecível para celebrar o espírito empreendedor acreano.
A cerimônia contará com jantar completo, open bar, ilha de drinks, corredor instagramável, ativações de marcas parceiras e apresentações musicais exclusivas, em um ambiente elegante e tecnológico que simboliza o tema da noite — “Um brinde ao futuro”.
Durante a celebração, será realizada uma homenagem especial à família de Rodrigo Pires, reconhecendo o legado e a contribuição do empresário para o desenvolvimento econômico e social do Acre.
Quem foi Rodrigo Pires:
Empresário visionário e exemplo de liderança, Rodrigo Pires deixou uma marca profunda no cenário empresarial Acreano.
Fundador de negócios de destaque e entusiasta da inovação, acreditava no poder do associativismo e da colaboração para transformar realidades.
Sua trajetória continua inspirando jovens empreendedores, e o prêmio que leva seu nome é uma forma de perpetuar sua visão de um Acre mais empreendedor, solidário e próspero.
Ingressos e Convites
Os ingressos estão disponíveis ao público e podem ser adquiridos com a equipe do CONJOVE e da ACISA.
Cada ingresso dá direito ao jantar completo, open bar e acesso a todas as experiências da noite.
Data: Sexta-feira, 10 de outubro
Horário: 19h
Local: Gran Reserva, Rio Branco (AC)
Traje: Social
Informações e reservas: (68) 99216-3131
Realização
CONJOVE, ACISA e Federacre
Apoio:
PWS e Sans Films
Ciclo da pecuária e exportações elevadas pressionam preço da carne no Acre
O aumento no preço da carne bovina no Acre tem sido resultado de uma combinação de fatores que envolvem o ciclo natural da pecuária e o crescimento das exportações do produto. A avaliação é do pecuarista e empresário do setor de carnes, que explicou que o fenômeno se repete em intervalos de quatro a seis anos, afetando diretamente a oferta de animais para abate.
Segundo ele, o chamado “ciclo pecuário” influencia tanto o preço dos bezerros quanto o ritmo de abate das fêmeas. “Há alguns anos, um bezerro chegou a custar R$ 2.500, enquanto uma vaca valia em torno de R$ 4.500. Com a escassez de bezerros, o produtor segurava as fêmeas, o que reduzia o número de abates. Depois, quando os preços caíram, começou o abate de vacas em larga escala, e isso agora vem gerando falta de animais no mercado”, explicou.
O empresário destacou que essa redução na oferta de gado para o abate gera impacto direto no preço da carne ao consumidor. “Existe um ciclo na pecuária que influencia a disponibilidade de matéria-prima. Quando há menos oferta, o custo de compra aumenta, e esse aumento chega inevitavelmente ao consumidor final”, afirmou.
Exportações recordes agravam cenário
Outro fator que tem contribuído para a alta é o aumento expressivo das exportações de carne bovina do Acre, que já superaram o volume total registrado em 2024. Segundo um empresário do setor, o mercado externo tem oferecido maior rentabilidade, o que tem atraído os produtores.
“A matéria-prima está indo para exportação porque o retorno financeiro é maior. Até o mês passado, o Acre já havia exportado mais bovinos do que durante todo o ano passado. Se o produto não fica aqui, há escassez no mercado interno, o que reduz a oferta e eleva os preços”, ressaltou.
Com menos carne disponível no estado, os empresários do setor enfrentam dificuldades para manter o abastecimento e atender à demanda local. “Nós, como comerciantes, sentimos a dificuldade de conseguir a matéria-prima e, consequentemente, não conseguimos atender plenamente nossos clientes”, concluiu o pecuarista.
Fonte: Café com Notícias
Incêndio criminoso destrói residência na zona rural de Brasiléia; suspeito é irmão da vítima
Imóvel foi completamente consumido pelas chamas após desentendimento familiar; suspeito é irmão da vítima
Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência localizada na Estrada do Pacífico, Km 17 (BR 317), com mais 5 km de ramal, na zona rural de Brasiléia, por volta das 20h00 desta quarta-feira (8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria sido provocado de forma intencional após um desentendimento familiar.
De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da casa, identificado como A. R. da S., compareceu à delegacia para registrar o caso. A principal suspeita recai sobre seu irmão A. R. da S., apontado como o autor do incêndio. A denúncia foi feita através de um telefonema que acionou o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e relatou o ocorrido às autoridades.
Quando a equipe de socorro chegou ao local, a residência já estava completamente tomada pelas chamas, restando apenas destroços. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas houve perda total dos bens materiais, entre eles geladeira, fogão, televisão, sofá, cama, bebedouro, guarda-roupa e cômoda.
O caso foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, que deve investigar as circunstâncias do crime e responsabilizar o autor do incêndio.
VEJA VÍDEO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Comissão de Contratação informa os interessados sobre a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico supracitado para revisão e retificação do termo de referência.
Objeto: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.
Após a devida retificação, o edital e seus anexos serão divulgados após a devida retificação:
https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 08 de outubro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
