Brasil
Prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
As seis dezenas do concurso 2.932 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 95 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Comentários
Brasil
PF ameaça suspender emissão de passaportes por falta de verba
Corporação enviou ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública alertando para o risco de paralisação do serviço e pedino aporte de R$ 97,5 milhões no orçamento
A PF (Polícia Federal) ameaçou suspender novamente a emissão de passaportes por falta de recursos orçamentários a partir de 3 de novembro.
A corporação enviou ofício ao MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e ao MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento) alertando para o risco de paralisação do serviço e pedindo um aporte de R$ 97,5 milhões no orçamento. O valor foi inicialmente divulgado pela Folha de S. Paulo e confirmado
Em nota, o MJSP informou que “atua de forma ativa e coordenada para assegurar a continuidade das emissões de passaportes pela Polícia Federal” e que mantém diálogo com a área econômica do governo para viabilizar os recursos necessários.
A pasta destacou ainda que o serviço é “essencial ao cidadão brasileiro” e que “todas as medidas estão sendo adotadas para evitar qualquer interrupção”.
Em abril deste ano, a PF já havia sinalizado a possibilidade de suspensão das emissões após o Ministério do Planejamento anunciar um contingenciamento de verbas que bloqueou cerca de R$ 133 milhões do orçamento da corporação. Na ocasião, o impasse foi resolvido e o serviço manteve-se em funcionamento.
Em 2022, porém, a falta de recursos levou de fato à interrupção do serviço. Em novembro daquele ano, a PF suspendeu as emissões de passaporte por falta de verba destinada ao controle migratório e à confecção dos documentos de viagem.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Pai é preso por queimar a filha de 15 anos como “forma de correção”
Suspeito submeteu a filha a intenso sofrimento físico e psicológico, utilizando fios para agredi-la. Caso ocorreu no Rio Grande do Sul
Um homem foi preso preventivamente na sexta-feira (24/10) sob suspeita de torturar a própria filha, uma adolescente de 15 anos, em Santa Vitória do Palmar, no sul do Rio Grande do Sul. A identidade do suspeito não foi divulgada para preservar a vítima.
De acordo com a Polícia Civil (PCRS), há indícios de que o homem queimava e agredia a adolescente como forma de castigo. A investigação aponta que ele teria agido com o objetivo de “infligir dor e sofrimento como forma de correção”.
Ainda segundo a corporação, o suspeito submeteu a filha a intenso sofrimento físico e psicológico, utilizando fios para agredi-la, o que causou marcas em diversas partes do corpo da jovem.
A adolescente foi resgatada e está sob os cuidados do Conselho Tutelar do município. Ela deve receber acompanhamento médico e psicológico especializado.
O homem preso foi encaminhado a uma penitenciária, onde permanece à disposição da Justiça.
Comentários
Brasil
Invasão alien? Nasa ativa protocolo de defesa devido a cometa 3I/Atlas
Organização fará evento para aprimorar técnicas de medição orbital, com foco no cometa 3I/Atlas. Nasa detectou comportamentos estranhos
A Nasa ativou o protocolo de defesa planetária devido a comportamentos incomuns do cometa 3I/Atlas. A decisão foi motivada pela divulgação de um comunicado técnico do Minor Planet Center (MPC) de Harvard. O documento foi divulgado na última terça-feira (21/10) e levanta preocupações sobre as características do objeto.
No aviso, o MPC afirma que irá realizar um workshop para aprimoramento de técnicas de medição orbital, com foco no cometa 3I/Atlas. O objetivo é aprimorar as investigações dos atributos e comportamentos do corpo celeste, além de ser preparar para responder possíveis ameaças vindas do espaço.
Os treinamentos serão realizados de 27 de novembro a 27 de janeiro de 2026. Interessados em participar do evento devem se inscrever até 7 de novembro.
O MPC de Harvard faz parte da organização operada pela União Astronômica Internacional (IAU), além de ser financiado pela Nasa. A entidade opera coletando e calculando dados sobre cometas, asteroides e outros planetas menores.
Cometa 3I/Atlas é invasão alien?
Detectado em junho pelo telescópio do projeto ATLAS e posteriormente confirmado pela Nasa em julho como um cometa, o 3I/Atlas tem mobilizado a comunidade científica por ter características peculiares, como comportamento e composição química incomuns.
Um pequeno grupo de cientistas afirma que o objeto pode ser uma nave alienígena. Por outro lado, a maioria dos especialistas refuta a ideia, destacando que o 3I/Atlas tem todas as características de um cometa e é apenas um exemplar mais veloz.
O corpo celeste é considerado o maior e mais antigo a passar próximo à Terra, podendo ser datado de até antes do nascimento do Sol. Ele é originário de um sistema estelar fora do nosso e ainda desconhecido. Por isso, ele é classificado como um cometa interestelar.
O 3I/Atlas é apenas o terceiro objeto conhecido fora do Sistema Solar que passa perto do nosso espaço celeste.
Fonte: Metrópoles
Você precisa fazer login para comentar.