Brasil
Prêmio de R$ 44 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
As seis dezenas do concurso 2.951 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 44 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Comentários
Continue lendo
Brasil
Polícia Federal resgata brasileiras mantidas em cárcere privado na Guiana Inglesa
Vítimas haviam sido prometidas com trabalho, mas foram submetidas a condições degradantes.
Comentários
Brasil
Prefeitura de Palmas lança licitação bilionária para transporte coletivo por 20 anos
Contrato prevê investimento de R$ 4,1 bilhões, frota inicial de 200 ônibus e escolha da empresa pelo menor valor da tarifa.
Comentários
Brasil
PF investiga falso policial federal que ostentava fardas e armas nas redes sociais em Porto Velho
Suspeito publicava imagens com símbolos da corporação para simular autoridade; mandados de busca foram cumpridos nesta sexta-feira.
Você precisa fazer login para comentar.