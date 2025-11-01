Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre registra recorde, com 318 inscrições

Um dos momentos mais aguardados do Brasil na área, a Semana Internacional do Café (SIC) está se aproximando. O evento ocorre de 5 a 7 de setembro, em Belo Horizonte (MG), e o Acre irá marcar presença. O produtor Jorge Souza, responsável pelo café especial Raízes da Floresta, foi anunciado como um dos palestrantes do evento, levando o legado acreano a outros estados e países.

Com o tema “Café e bioeconomia: novos caminhos para gerar valor com sustentabilidade”, a palestra de Jorge, que será realizada na quinta-feira, 6, irá destacar como a produção de café pode incorporar alternativas sustentáveis, reforçando o compromisso com a preservação ambiental.

Ao lado da esposa, Jorge iniciou a produção de café especial em 2020, durante a pandemia de Covid-19, dentro da Reserva Chico Mendes. Desde então, o casal tem implantado um hectare por ano, recuperando áreas degradadas na propriedade e fortalecendo o cultivo sustentável.

“Quando decidi que queria trabalhar com café, comecei a estudar. Nosso trabalho tem se consolidado a cada ano. Já na nossa primeira safra, conseguimos exportar para os Estados Unidos e para a China. Por estarmos dentro da reserva, precisamos seguir o tripé da sustentabilidade, associando o ambiental, o econômico e o social”, conta.

Com a palestra na SIC, o produtor espera inspirar pessoas dentro e fora do país, mostrando que é possível produzir com qualidade, sem abrir mão do cuidado com o meio ambiente. Ele também acredita que seu exemplo pode estimular mais agricultores a integrar produção e sustentabilidade, fortalecendo o sentimento de respeito e amor pela floresta.

“Eu costumo dizer que sou acreano do pé rachado. Para mim, é uma grande satisfação levar o nome do meu produto, da minha marca e do meu estado, e falar de uma história que está sendo construída, de um legado que, com certeza, vou deixar para as próximas gerações”, afirma Jorge.

O Acre vem se consolidando no cenário nacional da produção de café e, ao longo dos anos, tem alcançado cada vez mais visibilidade. A Secretaria de Estado Agricultura (Seagri) atua para garantir que diversos cafeicultores sejam reconhecidos e valorizados pelo trabalho desenvolvido no cultivo do grão.

Para assegurar a participação na SIC, o governo estadual firmou uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A iniciativa reforça o protagonismo de produtores locais em eventos nacionais, ampliando a presença e a visibilidade do Acre fora de suas fronteiras.

“Em 2024, tivemos o prazer de participar da SIC também e ficamos entre os 20 melhores cafés do Brasil. Espero, neste ano, aprender ainda mais, participar de alguns debates e, principalmente, aprender mais com as pessoas que estão ali e que vivem de fato essa cultura tão maravilhosa”, completa.

Sobre a Semana Internacional do Café

A SIC será realizada entre os dias 5 e 7 de novembro, e reunirá produtores, pesquisadores, empresários e representantes de diversas partes do mundo. O evento é considerado um dos maiores do setor cafeeiro e tem como objetivo fortalecer o mercado, promover o intercâmbio de conhecimento e apresentar inovações que impulsionam toda a cadeia produtiva do café.

Durante os três dias de programação, os participantes poderão acompanhar palestras, workshops, rodadas de negócios e competições de qualidade, que destacam o potencial e a diversidade da cafeicultura brasileira. A Semana também oferece espaço para discussões sobre sustentabilidade, tecnologia, exportação e estratégias de valorização, conectando diferentes formas de produzir café.

Para os produtores acreanos, o evento é considerado uma vitrine, abrindo portas para que mostrem a qualidade e o potencial do que é produzido no estado. A participação na Semana Internacional do Café representa uma oportunidade única de ampliar as vendas, conquistar novos mercados e reafirmar o compromisso do governo do Acre com os cafeicultores.

