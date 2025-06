Prêmio da Mega-Sena acumula para R$ 52 milhões

As apostas vencedoras foram registradas em diversas cidades do país, incluindo Maceió (AL); Salvador (BA); Brasília (DF); Iúna, Serra e Vila Velha (ES); Piracanjuba (GO); Belo Horizonte, Itabira, Santana do Paraíso e Taquaraçu de Minas (MG); Ananindeua, Belém e Marabá (PA); Campina Grande (PB); Gravatá e Recife (PE); União (PI); Colombo, Francisco Beltrão, Mallet, Maringá e Pitanga (PR); Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti (RJ); Caçador, Canoinhas, Florianópolis e Rio do Sul (SC); Cajamar, Campinas, Carapicuíba, Chavantes, Guarulhos — bolão —, Jandira, Matão, Monte Mor, Osasco, Pereira Barreto, Poá, São Caetano do Sul, São Paulo — bolão —, e Sertãozinho (SP); e Santa Fé do Araguaia (TO).