Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 47 milhões no próximo sorteio
O sorteio do concurso 2.911 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (6), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 47 milhões.
Veja os números sorteados: 23 – 27 – 32 – 54 – 56 – 59.
5 acertos: 77 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 30.684,05
4 acertos: 4.097 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 950,57
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (9).
Para apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.
O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.
Lotofácil da Independência: 54 apostas vencem e cada uma leva R$ 4,2 milhões
O sorteio da Lotofácil da Independência (concurso 3480) foi realizado na noite deste sábado (6) em São Paulo. O prêmio principal será dividido entre 54 apostas que acertaram as 15 dezenas.
Veja abaixo os números dos sorteados.
03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23
Veja quantas apostas foram premiadas:
15 acertos: 54 apostas recebem R$ 4.293.824,84 cada uma;
14 acertos: 9.661 apostas recebem R$ 2.008,81 cada uma;
13 acertos: 301.854 apostas recebem R$ 35,00 cada uma;
12 acertos: 3.539.490 apostas recebem R$ 14,00 cada uma;
11 acertos: 18.955.181 apostas recebem R$ 7,00 cada uma.
Segundo a Caixa, estas são as origens das 54 apostas ganhadoras do prêmio principal:
Canal eletrônico (8 apostas);
Bahia (1 aposta);
Ceará (1 aposta);
Distrito Federal (3 apostas);
Espírito Santo (2 aposta);
Goiás (1 aposta);
Mato Grosso do Sul (1 aposta);
Pará (2 apostas);
Paraíba (1 aposta);
Pernambuco (2 apostas);
Paraná (5 apostas);
Rio de Janeiro (3 apostas);
Rio Grande do Norte (2 apostas);
Rondônia (1 aposta);
Rio Grande do Sul (1 aposta);
São Paulo (20 apostas).
Por se tratar de um concurso especial, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumularia. Ou seja, caso nenhum apostador tivesse acertado os 15 números da faixa principal, o prêmio seria dividido entre os acertadores de 14 números — e assim por diante.
O próximo sorteio da Lotofácil acontece na segunda-feira (8), e o prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão.
Lua de sangue: eclipse lunar total ocorre neste domingo
Um eclipse lunar total – o segundo do ano – ocorre neste domingo (7). O ponto alto, quando a Lua fica totalmente imersa na sombra da Terra e adquire coloração avermelhada, caracteriza a chamada Lua de Sangue.
“A cor se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre. Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera”, detalhou o Observatório Nacional.
O fenômeno não será visível no Brasil, mas haverá transmissão ao vivo, a partir das 12h (horário de Brasília), pelo canal no YouTube do Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Durante a live, astrônomos amadores e profissionais que fazem parte do programa vão comentar as imagens em tempo real. A previsão é transmitir todas as etapas do eclipse, por meio do auxílio de parceiros internacionais.
Confira o cronograma completo do fenômeno:
Início da fase penumbral: 12h28
Início da fase parcial: 13h27
Início da fase total: 14h31
Auge da fase total: das 15h12 às 15h53
Fim da fase parcial: 16h57
Fim da penumbra: 17h55
Entenda
Segundo o Observatório Nacional, eclipses lunares ocorrem quando a Lua entra na sombra da Terra. Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta; e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.
“Quanto mais perfeito é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total”, destacou o órgão. Quando a Lua entra na penumbra, ocorre o eclipse penumbral; quando entra na umbra, o eclipse parcial; e, quando está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total.
Ucrânia diz que Rússia fez ataque com dezenas de drones
Pelo menos seis pessoas morreram e nove ficaram feridas nas últimas 24 horas na Ucrânia, de acordo com autoridades regionais do país
A Rússia lançou um ataque de drones à Ucrânia durante a noite deste sábado (6), atingindo infraestruturas civis, informou a Força Aérea Ucraniana.
A Força Aérea disse que a Rússia atacou com 91 veículos aéreos não tripulados, ou UAVs, e “imitações de drones de vários tipos”, 68 dos quais foram abatidos.
“O ataque aéreo foi repelido pela aviação, forças de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e de sistemas não tripulados, e grupos móveis de fogo das Forças de Defesa Ucranianas”, postou a força aérea no Telegram.
Enquanto isso, bombas aéreas russas, artilharia e drones mataram pelo menos seis pessoas e feriram nove nas últimas 24 horas na Ucrânia, de acordo com autoridades regionais do país.
A Rússia atingiu casas na cidade de Kherson com fogo de artilharia, disse o chefe da região, Oleksandr Prokudin, e as equipes de resgate retiraram o corpo de uma mulher morta dos escombros de uma das casas destruídas.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que desde o início de setembro, “a Rússia lançou contra a Ucrânia mais de 1.300 UAVs de ataque, quase 900 bombas aéreas guiadas e até cinquenta mísseis de vários tipos”.
Ontem à noite, a infraestrutura civil foi atingida novamente”, postou Zelensky no X neste sábado.
“A Rússia continua a prolongar esta guerra e procura transformar a diplomacia numa farsa total. E isto deve ser enfrentado com uma resposta unida: aos ataques e à destruição, ao desrespeito pelos esforços diplomáticos e pelo diálogo civilizado”, disse ele, ao mesmo tempo que pediu mais sanções a Moscou.
Fonte: CNN
