Cotidiano
Prêmio da Mega-Sena acumula e sobe para R$ 20 milhões; confira dezenas
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas hoje no concurso 2958 da Mega-Sena.
O que aconteceu
Os números sorteados foram 07 – 09 – 14 – 35 – 42 – 49.
186 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 8.982,02 cada.
Houve 6.825 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 403,49.
O próximo concurso será realizado na terça-feira, com prêmio estimado de R$ 20 milhões.
Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?
Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 20h do dia do sorteio.
Quanto custa apostar na Mega-Sena?
Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.
Fonte: UOL
Comentários
Cotidiano
Gaúchão: Internacional vence Novo Hamburgo por 2 x 1 de virada
Internacional marcou dois no segundo tempo e venceu de virada o confronto diante do Novo Hamburgo na estreia do Campeonato Gaúcho
Jogo
O Novo Hamburgo levou perigo logo no primeiro ataque da partida. Com 2 minutos de jogo Allison recebeu um belo cruzamento e cabeceou no gol para grande defesa do goleiro Anthoni.
Depois de assustar a defesa do Internacional, Allison teve outra oportunidade e não desperdiçou. Em cobrança de lateral, o meio-campista recebeu de Parede e acertou uma linda bicicleta no ângulo do gol Colorado para abrir o placar da partida.
Na segunda etapa, o Novo Hamburgo cometeu um erro que custou a vitória. Aos 15 minutos, o zagueiro João Marcus cabeceou contra o próprio gol após cruzamento de Alisson. O goleiro Omar tentou afastar o ataque na área mas passou pela bola e confundiu o companheiro de time.
O Internacional lutou até o final para buscar a vitória e conseguiu. Os donos da casa venceram com gol de Diego Coser. O atacante recebeu um passe do capitão Ronaldo e chutou cruzado. A bola desviou no adversário e tirou a chance de defesa do goleiro Omar.
Atual campeão do Campeonato Gaúcho, o Internacional volta a entrar em campo nesta quinta-feira (15/1) para enfrentar o Monsoon FC no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre.
O Novo Hamburgo, por sua vez, encara o Juventude na quarta-feira (14/1), às 19h.
Comentários
Cotidiano
Reforço do Mirassol marca e Leão Caipira vence o São Paulo por 3 x 0
Com dois gols marcados no primeiro tempo, Mirassol vence o São Paulo dentro de casa e inicia campanha no Campeonato Paulista
O Mirassol estreou com pé direito no Campeonato Paulista. O time que mais surpreendeu na temporada 2025 venceu o São Paulo por 3 x 0 neste domingo (11/1) no Estádio Campos Maia. O Leão Caipira contou com gols de Lucas Mugni, reforço da equipe, e gol contra de Alan Franco, ambos ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos do segundo tempo, José Aldo fechou o placar.
Jogo
Os donos da casa abriram o placar logo no início da partida com Lucas Mugni. Um dos principais reforços para a temporada marcou seu primeiro gol com o novo clube aos 6 minutos do primeiro tempo. O meio-campista aproveitou o rebote na finalização de Shaylon que parou na trave e precisou apenas empurrar para o fundo das redes.
O Mirassol ampliou o marcador ainda no primeiro tempo em uma infelicidade de Alan Franco. Ferraresi vacilou na saída de bola e permitiu Alesson a disparar para a área. O atacante bateu de trivela mas a bola desviou no jogador tricolor e acabou no gol.
Shaylon quase marcou o terceiro na reta final da primeira etapa. Aos 38 minutos, o meio-campista arriscou bem mas mandou para fora. Apesar disso, o lance já havia sido paralisado por impedimento.
Lucas Mugni, que fez a sua estreia diante do São Paulo, quase deixou o seu segundo gol na partida. O meio-campista disparou em contra-ataque do Mirassol e finalizou no canto de Rafael, que se esticou para evitar que os donos da casa aumentassem a vantagem.
Apesar dos esforços para não sofrerem mais gols no segundo tempo, o São Paulo não aguentou a pressão do Mirassol, que fechou o placar com José Aldo. Nos acréscimos, o meio-campista aproveitou a falha de Rafael ao afastar o cruzamento de Gabriel e deixou Aldo com espaço e condições.
O Mirassol volta a entrar em campo nesta quarta-feira (14/1) para enfrentar o Primavera às 19h. Enquanto isso, o São Paulo busca somar seus primeiros pontos no Campeonato Paulista no duelo diante do São Bernardo nesta quinta-feira (15/1) às 21h45.
Comentários
Cotidiano
Atlético-MG empata em 1 x 1 com Betim na estreia do Campeonato Mineiro
Reinier marca seu primeiro gol com a camisa do Atlético-MG mas Galo apenas empata na estreia do Campeonato Mineiro; time busca sétimo título
Em jogo de muita intensidade, o Atlético-MG empatou em 1 x 1 com o Betim pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro, neste domingo (11/1), na Arena MRV. Com time mesclado, o Galo empatou com o adversário da região metropolitana com gol de Reinier ainda no primeiro tempo; Jardel deixou tudo igual para o Betim.
Jogo
O Betim iniciou a partida dando um susto na defesa do Atlético-MG. Erick Salles desceu pela direita e cruzou na área para Maycon, o atacante dominou e finalizou no canto do goleiro Éverson com apenas um minuto de jogo.
O Galo respondeu com Cuello. O argentino que se lesionou na metade da temporada passada voltou a ser titular do time mineiro após cinco meses. O atacante recebeu na esquerda e bateu colocado mas a finalização parou por cima do gol.
Reinier foi quem abriu o placar da partida para os donos da casa aos 21 minutos. O ex-Real Madrid fez bela jogada em tabela com Rony para liberar espaço dentro da área e encobrir o goleiro do Betim. Foi o primeiro gol do camisa 19 com a camisa do Atlético-MG.
O alvinegro quase ampliou no primeiro tempo com Cadu. O atacante das categorias de base do Galo recebeu um passe de Cuello em contra-ataque, puxou a jogada para o meio e arriscou uma bomba de fora da área para grande defesa do goleiro Jori.
O roteiro da primeira etapa se repetiu no segundo tempo. O Betim voltou melhor do intervalo e começou melhor a partida, dessa vez, com gol. Logo no primeiro minuto, Diego Jardel aproveitou o vacilo do Galo no meio campo, driblou o zagueiro e encobriu o goleiro Éverson pra empatar o confronto.
Próximos jogos
O Atlético-MG volta a entrar em campo nesta quarta-feira (14/1) para enfrentar o North Esporte Clube em Montes Claros-MG. Será o primeiro confronto na história entre as equipes. O time do interior mineiro foi destaque da divisão de acesso do estadual e garantiu a vaga para a elite da disputa.
Enquanto isso, o Betim joga sua primeira em casa no Campeonato Mineiro e enfrenta o Uberlândia na mesma data na Arena Vera Cruz.
