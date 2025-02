Prefeitura presta apoio às famílias desabrigadas pela cheia repentina do Igarapé Encrenca em Epitaciolândia.

Várias famílias ficaram desalojadas por causa da cheia repentina do Igarapé Encrenca no município de Epitaciolândia. Já nas primeiras horas desta terça-feira, 04, o Departamento de Defesa Civil acionou as secretarias de Meio Ambiente, Obras e Assistência Social para monitorar e prestar apoio a algumas famílias que residem em áreas atingidas.

Porém, devido ao grande volume de chuvas que caiu na região durante toda a noite, 7 residências foram alcançadas pela cheia onde ficaram desabrigadas sendo que duas famílias tiveram que ser removidas para a Escola Raimunda da Cunha Aires, no Bairro Jose Hassem, onde receberão assistência até a situação normalizar, o que deve acontecer nas próximas horas.

A enchente aconteceu apenas no Igarapé Encrenca e Rio Bahia, o Rio Acre, apesar de ter sofrido uma elevação no seu nível, ainda se encontra abaixo da cota de alerta. Segundo informou o Sargento BM Cleudes, o monitoramento está sendo feito várias vezes por dia. De acordo com o boletim de medição, a elevação está longe da cota de alerta que é de 9,80cm e cota de transbordo 11,40. Na última atualização feita pela Defesa Civil de Epitaciolândia, registrou o que: O nível do Rio Acre estava em 5,35cm.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários