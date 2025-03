Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, entrega trator agrícola para produtores da comunidade do Porvir

Em fase final de recuperação de lesão na coxa, Neymar Jr. cobrou o seu primeiro “pênalti do presidente” como responsável pela Furia Football, equipe da Kings League Brazil.

Neste sábado (22), o craque do Santos prestigiou a vitória de seu time por 11 a 4 contra o Nova União, em amistoso preparatório para o início do torneio nacional.

Em um momento do duelo, após a marcação de uma penalidade, os atletas da Furia reivindicaram a presença do presidente para efetuar a cobrança. Esse é uma das possibilidades permitidas pelo formato da Kings League.

Descalço, o camisa 10 do Santos tomou distância e fez a sua cobrança habitual, com perfeição. Esse foi o sexto gol da Fúria contra o Nova União.

Dois vídeos do lance foram publicados nas redes da Furia e já somam quase 600 mil visualizações. Na gravação, Neymar brinca ao afirmar que estava nervoso para cobrar a penalidade.

“Olha a mão, olha como eu tava”, disse ao mostrar a mão tremendo.

“Ah, eu não sei, tem muitos amigos antigos no time que a gente jogou contra. Foi mais difícil bater aqui do que no jogo”, brincou.

No final do jogo ele ainda bateu mais algumas penalidades descalço.

A lesão de Neymar

Neymar se machucou em 2 de março, na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o RB Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão. Na ocasião, o atacante deixou a partida com dores musculares.

Dias depois, Neymar, que havia sido convocado para os jogos do Brasil contra Colômbia, nesta quinta-feira (20), e Argentina, na próxima terça-feira (25), foi cortado por conta do problema físico. Agora, ele se prepara para o retorno.

Ele deve ser titular pelo Peixe na estreia da Série A, contra o Vasco, em São Januário, no dia 30, às 18h30.

A Kings League

A Kings League é uma liga de futebol de sete com regras específicas criadas pelo ex-zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué. A competição começou na Espanha e tem adeptos em diversos países. Neste ano, a liga foi expandida ao Brasil.

Apesar de ser uma competição de fut7, a Kings League tem diversas modalidades em uma mesma partida, como um contra um, dois contra dois, gol a gol, além de cartas especiais que as equipes podem ativar para obter vantagens, como gol que vale dois, exclusão de um atleta do adversário, pênaltis, entre outros.

A Kings League ficou famosa no Brasil no ano passado, quando dois times do país disputaram o Mundial e fizeram um belo papel. A g3x, que tinha o streamer Gaules como presidente, foi vice-campeã, enquanto a Furia, que tinha o streamer Allan Estagiário, foi eliminada nas quartas de final em confronto de equipes brasileiras.

Em janeiro deste ano, o Brasil foi campeão mundial de seleções da Kings League. No torneio disputado na Itália, a equipe verde e amarela foi dominante em todos os jogos e conquistou o título na primeira edição da World Cup of Nations.

Nos dois torneios mais recentes, que contaram com a participação de brasileiros, o melhor jogador foi Kelvin Oliveira, artilheiro e MVP das duas competições. Ele chamou a atenção de fãs brasileiros e até mesmo de Neymar.

