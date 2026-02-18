Acre
Prefeitura participa do concurso de blocos do Carnaval 2026 Rio Branco Folia, Tradição e Alegria
Quatro blocos carnavalescos enalteceram o Carnaval da capital acreana durante a edição 2026 do Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, promovido pela Prefeitura de Rio Branco.
Conforme os critérios técnicos estabelecidos pela comissão organizadora, três agremiações estavam aptas a concorrer à premiação de R$ 20 mil destinada ao primeiro colocado.
O desfile dos blocos estava inicialmente programado para a segunda-feira (16). Na ocasião, apenas a agremiação Unidos do Fuxico conseguiu se apresentar. Devido às condições climáticas registradas naquele dia, os desfiles dos blocos Seis é Demais e Sambase foram transferidos para a última noite do Carnaval, realizada na terça-feira (17).
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do vice-prefeito Alysson Bestene, participou da abertura do desfile, que levou brilho, criatividade e animação à Passarela do Samba.
O bloco Sambase abriu o desfile da noite levando à avenida um enredo em homenagem ao Estado do Acre, destacando a história dos seringueiros e dos combatentes que participaram do processo que tornou o território independente da Bolívia. Alas e alegorias retrataram momentos marcantes da anexação do Acre ao território brasileiro, resgatando a memória histórica e a identidade acreana.
Já o bloco Seis é Demais apresentou um desfile com forte abordagem social, trazendo temas como cultura e educação. Um dos carros alegóricos destacou a educação como elemento transformador e homenageou o educador Paulo Freire, ressaltando a importância da educação popular e da formação de jovens e adultos. O samba-enredo também valorizou as expressões culturais populares, reforçando a mensagem de que “a favela é o berço da cultura”.
Ao final da apuração, o bloco Seis é Demais conquistou o primeiro lugar, recebendo o prêmio de R$ 20 mil. O segundo lugar ficou com a agremiação Unidos do Fuxico, que recebeu R$ 10 mil, e o terceiro lugar com o Sambase, que foi premiado com R$ 6 mil.
O presidente do bloco Seis é Demais, Cláudio Janssen, destacou que a conquista representa a união da comunidade, especialmente diante das dificuldades enfrentadas neste ano.
“Essa vitória é fruto de muita luta e união. Mesmo com a enchente, nossa comunidade não desanimou. Agradeço a todos os integrantes, diretores, apoiadores e à organização do Carnaval por todo o apoio”, afirmou.
Festa com segurança
Durante as cinco noites do Carnaval 2026, Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, mais de 45 mil pessoas passaram pela Passarela do Samba. A festa transcorreu com tranquilidade, e nenhuma ocorrência foi registrada, resultado do trabalho integrado das equipes de segurança, organização e apoio.
O secretário municipal de Turismo, Ezequiel Bino, ressaltou o sucesso da organização e o reforço na segurança.
“Milhares de pessoas participaram da festa com muita animação e zero ocorrência. Foi um evento organizado, com câmeras de monitoramento e um planejamento que priorizou a segurança da população, uma determinação do prefeito Tião Bocalom”, destacou.
O prefeito Tião Bocalom também avaliou positivamente o evento e destacou o compromisso da gestão com a cultura e o bem-estar da população.
“Ficamos muito felizes em ver as famílias participando, crianças, idosos e pessoas com deficiência aproveitando a festa com segurança. O mais importante é ver a população satisfeita. O Carnaval resgatou a tradição e marcou mais uma vez a história da nossa cidade”, afirmou.
Organização e valorização cultural
A organização do Carnaval ficou sob a responsabilidade da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), que coordenou a programação artística, estrutura e apoio às agremiações. Para o presidente da instituição, Klowsbey Pereira, a edição de 2026 foi uma das mais marcantes.
“Foi um Carnaval de paz, com grande participação popular, apresentações de qualidade e total apoio das equipes e secretarias envolvidas. Conseguimos promover cultura, inclusão e segurança para todos”, ressaltou.
Entretenimento com dignidade e inclusão
Além da programação cultural, a gestão municipal buscou garantir não apenas o entretenimento, mas também a dignidade e o bem-estar das pessoas durante todo o período carnavalesco. A estrutura montada priorizou acessibilidade, segurança, espaços adequados para as famílias e condições apropriadas para que todos pudessem aproveitar a festa com conforto, respeito e tranquilidade.
O Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria reafirma o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em valorizar as manifestações culturais, fortalecer as tradições populares e promover eventos que unem cultura, diversão e cidadania, consolidando o Carnaval como um dos principais momentos de celebração da capital acreana.
Após cinco noites de folia mais de 120 toneladas de resíduos são retiradas do Centro de Rio Branco.
O carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, promovido pela Prefeitura de Rio Branco acabou e a gestão avalia a festa como positiva. Após as cinco noites de folia, logo cedo, na manhã desta quarta-feira de cinzas, o último bloco a passar pela avenida e adjacências onde ocorreu o carnaval foi o bloco da limpeza, da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade.
Em agradecimento os colaboradores foram surpreendidos com um belo café da manhã na Praça da Revolução, oferecido pela Igreja Batista CB Vida, comandada pelo pastor Marquinhos Maciel. Uma oração foi dirigida, abençoando toda a equipe.
Durante a ação, além do café membros da igreja também participaram das atividades, auxiliando no serviço realizado pelos profissionais. Segundo Marquinhos, o objetivo foi não apenas agradecer, mas reconhecer o papel essencial desempenhado pelos garis.
A igreja destacou que o trabalho realizado por esses profissionais vai além da limpeza pública, representando um cuidado direto com a saúde da população, prevenindo enfermidades e contribuindo para a qualidade de vida da sociedade.
“Hoje a gente está aqui, em primeiro lugar, para agradecer o trabalho dos garis, que é um trabalho não apenas de limpeza, mas um trabalho de cuidado. A gente sabe quantas enfermidades eu, a minha casa, a minha família e toda a sociedade deixam de adquirir por conta do trabalho deles. E a gente oferecer esse café da manhã, e mais do que o café, a gente também ajuda eles no trabalho. A Bíblia diz que nós devemos aliviar a carga uns dos outros”, destacou o pastor Marquinhos Maciel.
De acordo com o secretário municipal de Cuidados com a Cidade Tony Roque, foi mobilizada uma grande força-tarefa para garantir a rápida retirada dos resíduos acumulados durante a festa. Ele disse ainda que o planejamento executado durante todos os dias de Carnaval garantiu resultados positivos: mais de 120 toneladas de resíduos foram retiradas.
A operação contou com cerca de 60 colaboradores, entre margaridas, garis, operadores de máquinas, motoristas e equipe administrativa. O grupo atuou principalmente na área central e nos pontos turísticos da capital, seguindo determinação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para manter a cidade limpa e organizada.
A expectativa da secretaria é concluir a limpeza da região da Praça da Revolução até, às 10h, desta quarta-feira (18). Em seguida, as equipes seguem para áreas como Gameleira, Cadeia Velha e região comercial do Centro. A previsão é que, até o meio-dia, toda a parte central da cidade esteja completamente limpa.
“A parte aqui da Praça da Revolução, até às 10 horas da manhã, eu creio que já estará com essa limpeza concluída, com retirada de resíduos também, e já partindo para o lado da região da Gameleira. Também em direção à Cadeia Velha, ali na parte do comércio. E eu creio que até meio-dia concluir essa limpeza dessa parte central”, ressaltou o secretario Municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque.
Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria é sucesso e recebe aprovação da população
O Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria foi marcado por alegria, organização e grande participação popular. Realizado pela Prefeitura de Rio Branco, o evento consolidou-se como um dos maiores do calendário cultural do município, reunindo famílias, foliões e visitantes em um ambiente seguro, estruturado e acolhedor.
A população destacou, de forma positiva, a estrutura montada, a segurança reforçada e a programação diversificada, que valorizou artistas locais e proporcionou entretenimento para todas as idades.
O folião Jango Dias elogiou a organização e o trabalho das equipes envolvidas.
“Está especial este ano, pela montagem, pela organização e pela participação das pessoas. Em relação à segurança, perfeito. Você tem a segurança privada, tem a segurança do Estado e do município também”, ressaltou.
Ana Maria Mota também ficou impressionada com a organização do evento.
“Maravilhoso. Em relação à segurança, está boa. Até agora, não teve nenhum risco, só alegria”, afirmou.
O jornalista Luciano Tavares destacou o resgate cultural promovido pela festa e a valorização dos artistas locais.
“Eu acho bem organizado o espaço central da cidade, bem acertado. Resgata uma tradição dos carnavais, especialmente dos anos 90, quando a prefeitura realizava sua festa na frente do prédio. A decoração remete ao carnaval pernambucano, as vias fechadas, o trânsito organizado, a segurança e os cantores da terra relembrando sucessos antigos. Muito bom, bem organizado e com uma programação bem interessante para o folião”, destacou.
A foliã Rose Lima chamou a atenção para a qualidade da estrutura preparada, especialmente o cuidado com o banheiro feminino.
“Está ótimo, bem limpo, bem especial. É a nossa cara! A prefeitura pensou em tudo. A gente usa maquiagem, as meninas dos blocos precisam se produzir, e o banheiro é como um camarim, tem tudo”, afirmou.
Primavera Garcia também elogiou a estrutura e o atendimento.
“Eu fiquei maravilhada, está um luxo. Me sinto em casa. Tudo limpinho e ainda tem uma moça para nos ajudar”, disse.
Entusiasmados com a programação e a estrutura oferecida, foliões que participaram das festividades enviaram mensagens de agradecimento ao prefeito Tião Bocalom e à Prefeitura de Rio Branco pela organização do evento.
Primavera Garcia, que esteve em todos os bailes do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, fez questão de registrar o reconhecimento.
“Eu amei tudo. Quero deixar aqui registrado o meu carinho e agradecimento ao prefeito pela festa e pelo cuidado com nós, mulheres, quando coloca um banheiro especial para garantir a nossa dignidade. Obrigada, prefeito”, ressaltou.
Luciano Tavares também parabenizou a gestão municipal pela realização da festa.
“Eu acho que o prefeito Tião Bocalom e a prefeitura estão de parabéns. Ninguém trabalha sozinho, existe toda uma coordenação e uma equipe envolvida. O prefeito e sua equipe estão de parabéns”, destacou.
Rose Lima reforçou a mensagem de agradecimento.
“Valeu, prefeito! Que você faça muitas outras festas para a população de Rio Branco. É isso que a gente precisa: alegria, paz e tudo de bom”, afirmou.
O sucesso do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria reafirma Rio Branco como uma cidade que valoriza suas tradições e investe em eventos que unem cultura, diversão e cidadania, fortalecendo o calendário cultural do município e proporcionando momentos de lazer e integração para a população.
