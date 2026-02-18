Prefeitura participa do concurso de blocos do Carnaval 2026 Rio Branco Folia, Tradição e Alegria

O carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, promovido pela Prefeitura de Rio Branco acabou e a gestão avalia a festa como positiva. Após as cinco noites de folia, logo cedo, na manhã desta quarta-feira de cinzas, o último bloco a passar pela avenida e adjacências onde ocorreu o carnaval foi o bloco da limpeza, da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade.

Em agradecimento os colaboradores foram surpreendidos com um belo café da manhã na Praça da Revolução, oferecido pela Igreja Batista CB Vida, comandada pelo pastor Marquinhos Maciel. Uma oração foi dirigida, abençoando toda a equipe.

Durante a ação, além do café membros da igreja também participaram das atividades, auxiliando no serviço realizado pelos profissionais. Segundo Marquinhos, o objetivo foi não apenas agradecer, mas reconhecer o papel essencial desempenhado pelos garis.

A igreja destacou que o trabalho realizado por esses profissionais vai além da limpeza pública, representando um cuidado direto com a saúde da população, prevenindo enfermidades e contribuindo para a qualidade de vida da sociedade.

“Hoje a gente está aqui, em primeiro lugar, para agradecer o trabalho dos garis, que é um trabalho não apenas de limpeza, mas um trabalho de cuidado. A gente sabe quantas enfermidades eu, a minha casa, a minha família e toda a sociedade deixam de adquirir por conta do trabalho deles. E a gente oferecer esse café da manhã, e mais do que o café, a gente também ajuda eles no trabalho. A Bíblia diz que nós devemos aliviar a carga uns dos outros”, destacou o pastor Marquinhos Maciel.

De acordo com o secretário municipal de Cuidados com a Cidade Tony Roque, foi mobilizada uma grande força-tarefa para garantir a rápida retirada dos resíduos acumulados durante a festa. Ele disse ainda que o planejamento executado durante todos os dias de Carnaval garantiu resultados positivos: mais de 120 toneladas de resíduos foram retiradas.

A operação contou com cerca de 60 colaboradores, entre margaridas, garis, operadores de máquinas, motoristas e equipe administrativa. O grupo atuou principalmente na área central e nos pontos turísticos da capital, seguindo determinação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para manter a cidade limpa e organizada.

A expectativa da secretaria é concluir a limpeza da região da Praça da Revolução até, às 10h, desta quarta-feira (18). Em seguida, as equipes seguem para áreas como Gameleira, Cadeia Velha e região comercial do Centro. A previsão é que, até o meio-dia, toda a parte central da cidade esteja completamente limpa.

“A parte aqui da Praça da Revolução, até às 10 horas da manhã, eu creio que já estará com essa limpeza concluída, com retirada de resíduos também, e já partindo para o lado da região da Gameleira. Também em direção à Cadeia Velha, ali na parte do comércio. E eu creio que até meio-dia concluir essa limpeza dessa parte central”, ressaltou o secretario Municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque.





































Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

