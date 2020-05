PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

EDITAL Nº. 007/2020

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CONTRATAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, POR TEMPO DETERMINADO, PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA.

O Prefeito Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, no uso de suas atribuições previstas no art. 85, Inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

C O N V O C A :

Os CANDIDATOS APROVADOS no Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, para provimento de cargos do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia – Acre, relacionado no anexo I deste edital, obedecida a ordem classificatória final, para comparecerem à sede da Secretaria Municipal de Administração, para promover a assinatura dos respectivos contratos, nos seguintes termos:

Art. 1º – A contratação será efetuada na Secretaria Municipal de Administração de Epitaciolândia, situada na Rua Capitão Pedro Vasconcelos, nº 257, Aeroporto, nesta cidade de Epitaciolândia –Ac. Fone para contato (068) 99999-2808 (José Menezes Cruz), no horário das 08h00 às 12h00, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar de 08h do dia 07/05/2020, devendo o candidato comparecer pessoalmente ou por procurador legalmente habilitado por instrumento público ou particular com firma reconhecida.

Parágrafo Único – O candidato deverá apresentar no prazo acima mencionado, a documentação seguir especificada:

01 (uma) foto 3×4 recente; Carteira de Identidade (original e uma cópia); CPF (original e uma cópia) Título Eleitoral (original e uma cópia); Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral; Certificado de Reservista (original e uma cópia), para candidato do sexo masculino; Pis ou Pasep (original e uma cópia), no caso já ter sido empregado; Carteira de Trabalho (original e uma cópia, página com foto, qualificação e páginas de contratos); Documento que comprove estar habilitado para o exercício da profissão, de acordo com cada cargo. (conforme especificado no anexo I do Edital nº. 001/2019) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia); Certidão de Nascimento dos filhos e CPF (original e uma cópia); Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros, original e uma cópia); Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico http://portal.esocial.gov.br); Declaração de Antecedentes (Cível e Criminal); Declaração de que não acumula cargos públicos (art. 37, Inciso XVI da Constituição Federal) – (modelo fornecida pela prefeitura/reconhecida em cartório); Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil; e Atestado médico pré-admissional que o considera apto físico e mentalmente para o exercício do cargo.

Art. 2º – O candidato aprovado e convocado que não comparecer para a contratação na data determinada, será automaticamente desclassificado.

Art. 3º – As desistências de candidatos aprovados para o provimento dos cargos se darão de modo expresso e formal.

Art. 4º – Qualquer informação adicional será prestada na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.

Epitaciolândia – Ac, 06 de maio de 2020.

JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA

PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA

ANEXO I

Relação por cargo, dos candidatos convocados para contratação:

MÉDICO – CLÍNICO GERAL

Classificação Nome PNE 1 MARIZETE MELO DE OLIVEIRA SANTOS Não 2 ANA CÁTIA VIANA FRANCO Não 3 ALDERI CAVALCANTE LOPES Não 4 VIVIAN SUAREZ AUE Não

