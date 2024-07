PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISOS DE LICITAÇÃO

O Acre tem se destacado nas artes marciais nos últimos anos, com atletas locais competindo em campeonatos de Jiu-Jitsu em vários estados do Brasil e almejando competições internacionais, como o UFC.

Um exemplo recente é o atleta Alexangelo Sussuarana, conhecido como Panda, que iniciou sua carreira no Jiu-Jitsu em Brasiléia. Sussuarana conquistou títulos importantes, como Campeão Internacional Quirguistão PRO, Campeão Paulista de Jiu-Jitsu, Campeão Sul-Americano de Jiu-Jitsu, e Campeão Internacional Taça São Paulo. Além disso, ele também se destacou no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera.

Outro atleta acreano, Leonardo Calid, de 39 anos, filho de Dona Arlinda Maria Vidal Calid que é natural de Brasiléia, foi o grande campeão na categoria Faixa Preta Peso Médio do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono, realizado no sábado (29). No domingo (30), Calid dominou mais duas categorias: Faixa Preta Adulto Peso Médio Sem Kimono e Faixa Preta Master 2 Médio de Kimono, trazendo três medalhas para o Acre. Com cerca de 2000 atletas inscritos em várias categorias, a competição ocorreu no Bom parque Olímpico de Deodoro – Rio de Janeiro (RJ), organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu.

Calid, que pratica o esporte há 26 anos, expressou sua satisfação com os resultados: “Hoje a sensação é de que todo o esforço valeu a pena e foi um ano de preparação para essas competições. O Acre tem um potencial gigantesco”.

Ele retorna ao Acre na primeira semana de julho para visitar sua mãe e, em seguida, irá para a Bolívia para participar de vários seminários, onde compartilhará sua trajetória e ministrará aulas de Jiu-Jitsu.

O atleta agradeceu sua família, seu Sensei Henrique Machado da Gracie Barra Amazonas, seus alunos da Gracie Barra Acre, e seus patrocinadores: Rosas Farma, Move Reabilitação, Dr. Rodrigo Minuano, Bernardo Jr., Dr. Gustavo Musial, e o nutricionista Willian Cogo.

